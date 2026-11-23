يتَّجه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى إجراء تغييرين في اللقاء أمام ضيفه السد القطري، الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة مقارنةً بالتشكيلة الأساسية التي لعبت المباراة الأخيرة ضد الأهلي في مؤجَّلة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، الجمعة.

ووفق مصادرَ خاصَّةٍ لـ «الرياضية»، من المقرَّر أن يستعيد الفريق خدمات السنغالي ساديو ماني، الذي غاب عن مواجهة الأهلي بسبب ظرف أسري، وأن يشارك عبد الإله العمري في اللقاء بعد جلوسه على دكة البدلاء أمام الفريق الجداوي. وذكرت المصادر ذاتها، أن المدرب الأسترالي سيدفع بماني أمام السد بدلًا من عبد الله الحمدان، فيما يقود العمري خط الدفاع عوضًا عن الإسباني إينيجو مارتينيز. ويستقبل النصر فريق السد القطري، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في الرياض. ويمتلك الأصفر العاصمي ست نقاطٍ، جناها من انتصارين مقابل خسارةٍ، مع بقاء لقاءٍ موجَّلٍ له أمام الوصل الإماراتي.