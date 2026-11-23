تدرس رابطة دوري المحترفين السعودي زيادة عدد اللاعبين الأجانب بدءًا من موسم 2027-2028 المقبل، إلى 14 لاعبًا ويزيد، وفقًا لما كشفت عنه صحيفة «التايمز» البريطانية، الإثنين.

وكشف تقرير الصحيفة عن أن الدراسة تأتي لرفع النسق التنافسي للبطولة، وزيادة تطوير مستوى اللاعب السعودي.

وذكرت «التايمز» أن هناك قلقًا من أن زيادة القرار، قد تؤدي لخروج عدد من اللاعبين السعوديين للاحتراف خارجيًا.

وتطلب الأندية السعودية توضيحات حول دراسة عدد اللاعبين الأجانب، قبل الدخول إلى نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت «الرياضية» نشرت في صدر الصفحة الأولى، الإثنين، إرسال الاتحاد السعودي لكرة القدم، 16 نوفمبر الجاري، استبيانًا إلى أندية دوري روشن السعودي، طلب فيه إبداء رأيها في أثر زيادة عدد اللاعبين الأجانب، أو تقليصه في تطوير اللاعب السعودي، وفقًا لما كشفت عنه مصادرُ خاصَّةٌ.