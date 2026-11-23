عبّر الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن سعادته بالأداء والنتيجة، أمام باختاكور الأوزبكي الإثنين، لكنه شدد على الحاجة إلى تحسين اللمسة الأخيرة والحفاظ على المستوى حتى صافرة النهاية.

وفاز الاتحاد 2-0 على باختاكور، في ملعب «الإنماء» بجدة، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، متقدمًا إلى المركز الثامن قبل انتهاء مباريات الجولة.

وبعد المباراة، صرّح المدرب الألماني خلال مؤتمر صحافي: «سعيد بالفوز والأداء، كان بإمكاننا إحراز أهداف أكثر خلال الشوط الأول وحتى الثاني، وتمكننا من التعامل مع مجريات اللعب حتى النهاية».

ودعا فيسينج إلى النظر للأمور الإيجابية في اللقاء، خاصةً البداية المتميزة. واستدرك: «تنقصنا اللمسة الأخيرة والقرار الأخير، ولا يزال الفريق يحتاج إلى الوقت حتى يتمكن من اللعب طوال الـ 90 دقيقة»، عادًّا إحراز الأهداف أصعب شيء في كرة القدم.

وتابع: «حصلنا على فرص عدة، وضربنا القائم والعارضة، ولم تم تسجيلها لأصبحت التعليقات إيجابية، لكننا نتطور في أمورٍ عدّة، وهذا هو الأهم».

وخلال المؤتمر ذاته، قال مهند الشنقيطي، ظهير الاتحاد، الذي أحرز الهدف الأول: «أبارك للجماهير على هذا الفوز، كانت مواجهة صعبة، والأهم أننا كسِبنا النقاط الثلاث».

وأوضح الشنقيطي، الذي اختير أفضل لاعبٍ في المباراة: «استغللت فترة التوقف الأخيرة للعمل على تطوير نفسي، وإحرازي الهدف وحصولي على جائزة أفضل لاعب جاءا بسبب دعوات الوالدين وزوجتي».