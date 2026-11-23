شارك عبد الله السنيد، عضو لجنة التسويق في الاتحاد الدولي للمبارزة، في جلسةٍ حواريةٍ بعنوان «الترويج العالمي لرياضة المبارزة»، الإثنين، ضمن أعمال كونجرس الاتحاد الدولي للمبارزة، الذي احتضنته بودابست، العاصمة المجرية، بمشاركة عددٍ من ممثلي الاتحادات والمهتمين بتطوير اللعبة على المستوى الدولي.

وتناولت الجلسة سبل تعزيز الحضور العالمي لرياضة المبارزة، وتطوير استراتيجيات التسويق والترويج لها، إلى جانب بحث الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة وزيادة انتشارها في مختلف دول العالم، بما يسهم في رفع مستوى الاهتمام بها، وتعزيز جاذبيتها لدى الجماهير.

وتأتي مشاركة السنيد في إطار الحضور السعودي في المحافل الرياضية الدولية، والإسهام في مناقشة المبادرات والأفكار لتطوير رياضة المبارزة، وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.