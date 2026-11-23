تأهل المنتخب الإيطالي لكرة القدم تحت 17 عامًا ونظيره المالي، الإثنين، إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم للناشئين الجارية على ملاعب «إسباير زون» بالدوحة العاصمة القطرية، فيما تعثرت المغرب بالتعادل وأجلت فرصتها في مرافقة إسبانيا التي تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة بعد جولتين.

وحسمت إيطاليا تأهلها بالفوز على كوت ديفوار بهدفين نظيفين لحساب المجموعة الخامسة. وافتتح دييجو بيريلو التسجيل في الدقيقة 22، لكن هدفه أُلغي بداعي التسلل. لكن بعد ست دقائق، تابع فرانشيسكو جاسباريلو كرة مرتدة وأسكنها الشباك. ثم عزّز فرانشيسكو أوليفييري التقدم بالشوط الثاني من ركلة حرة نفّذها بتسديدة مقوّسة متقنة.

وقلّص حرافات دياباتي الفارق لكوت ديفوار من ركلة جزاء في وقت متأخر من الوقت بدل الضائع، ليؤجل تأهلها إلى الجولة الأخيرة أمام جامايكا، بعد أن تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط، بالتساوي مع أوزبكستان التي ستواجه إيطاليا.

وتملك كوت ديفوار أفضلية على أوزبكستان بعد أن فازت عليها في الجولة السابقة 2-1، ستحسم تأهلها في حال تساويهما نقطيًا بالجولة الأخيرة.

وفي المجموعة السابعة قلبت مالي تأخرها أمام بلجيكا إلى فوز 2-1 بعد مواجهة قوية، لتحجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ومنح نيلس فيليبو بلجيكا تقدمًا مبكرًا بلمسة متقنة «13» لكن مالي أدركت التعادل بعد خمس دقائق تسديدة بعيدة المدى من جيغي كويتا «18».

وحسم المنتخب الإفريقي الفوز منتصف الشوط الثاني، عندما أطلق يايا نيانغ تسديدة متقنة استقرت في الشباك «67» ليرفع رصيده إلى ست نقاط مقابل ثلاث لبلجيكا، التي يتحتم عليها الفوز الجولة المقبلة على نيوزيلندا متذيلة الترتيب «نقطة».

وفي المباراة الثانية بالمجموعة انتزعت فيتنام تعادلًا متأخرًا لتحصد أول نقطة في تاريخ مشاركاتها في البطولة، بعد مواجهة مثيرة أمام نيوزيلندا شهدت ستة أهداف.

وافتتح جاك كليج التسجيل لنيوزيلندا بلمسة من مسافة قريبة «19»، قبل أن يعادل نغوين لوك النتيجة من ركلة حرة «49». وأعاد جون وولديغيورجيس التقدم لنيوزيلندا «52»، لكن جاء الرد مرة أخرى بتسديدة قوية من داي نهان «58». ثم جعل إيثان داير النتيجة 3-2 لنيوزيلندا «66» قبل أن يخطف دوي خانغ التعادل برأسية «92».

ويملك المنتخبان الفرصة للتأهل في حال فوزه نيوزيلندا على بلجيكا وفيتنام على مالي في الجولة الأخيرة، حيث ستحسم البطاقة الثانية بفارق الأهداف.

من جانبها، أهدرت المغرب فرصة التأهل مبكرًا للأدوار الإقصائية بعد أن قلبت تأخرها إلى تعادل مع الصين 2-2.

ورفع «أسود الأطلس» رصيدهم إلى أربع نقاط مقابل نقطة للصين، التي تملك أيضًا فرصة بالجولة الأخيرة في حال تعثر المغرب أمام إسبانيا وفوزها على فيجي الخميس المقبل.

تقدمت الصين بهدفين بواسطة تشاو سونغيوان «2» و«57» على أعتاب الفوز بثنائية رائعة، افتتحها بمجهود فردي مميز في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف هدفًا آخر من مسافة قريبة بعد الاستراحة.

لكن المغرب قلّص الفارق بتوقيع زياد باها من ركلة جزاء «64» قبل أن يحوّل رامي لوقماني ببراعة عرضية آدم السعودي من الجهة اليسرى إلى الشباك معلنًا التعادل الذي أبقى على حظوظ التأهل قائمة.