أكد الروماني إيميليان كاراس، مدرب فريق باختاكور الأوزبكي الأول لكرة القدم، أن لاعبيه في خطَّي الدفاع والهجوم تنقصهم الخبرة.

وتغلّب الاتحاد 2-0 على باختاكور، مساء الإثنين في جدة، لحساب خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد المباراة، قال كاراس في مؤتمر صحافي: «نبارك للاتحاد على هذا الفوز، بدأنا الشوطين بارتكاب أخطاء جماعية، وحاولنا العودة في النتيجة، لكنّ الخبرة تنقصنا».

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية»، أوضح: «منحنا مدافعًا شابًّا فرصة المشاركة في الشوط الأول، ثم قررنا بعد التأخر في النتيجة إدخال مهاجم بدلًا منه يمتلك الخبرة، في الدقيقة 31».

وتابع الروماني: «في خطَّي الدفاع والهجوم، ينقصنا لاعبو الخبرة، ونحتاج إلى لاعبٍ بخبرة دانيلو بيريرا، مدافع الاتحاد».

ويقبع باختاكور، برصيد نقطتين فقط، في المركز الـ 15 وقبل الأخير بمجموعة الغرب، بعدما خسِر ثلاث مبارياتٍ وتعادل في اثنتين.