بيراميدز.. فرحة سابعة

احتفل لاعبو فريق بيراميدز المصري الأول لكرة القدم بالفوز على الأهلي 2ـ0، الإثنين، ضمن الجولة التاسعة من الدوري. وهذا الانتصار الثالث تواليًا لهم على منافسهم، والسابع إجمالًا في المسابقة، ليرفعوا رصيدهم في الصدارة إلى 27 نقطةً. وتراجع الأهلي بخسارته الأولى الموسم الجاري إلى المركز الثالث بـ 20 نقطةً بعد أن فاز الزمالك على الجونة الإثنين 2ـ1. وسجل ثنائية بيراميدز كريم حافظ من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 32، وضاعف مصطفى فتحي النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني. (المركز الإعلامي- بيراميدز)