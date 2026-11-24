أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة البرازيلي إندريك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم وسيغيب لفترة أقصاها ثلاثة أسابيع.

وأوضح النادي في بيان الإثنين أن إندريك تعرض لإصابة في فخذه الأيسر، وقد يغيب عن المباريات ضد ألافيس وريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو وأرسنال وأوساسونا.

وشارك إندريك بديلًا في آخر أربع مباريات، وسجل هدفًا واحدًا وقدم تمريرة حاسمة في ثمان مباريات خاضها الموسم الجاري.

وإضافة إلى إندريك يغيب ثنائي الدفاع الفرنسي فيرلان مندي والإسباني راؤول أسينسيو والمهاجم البرازيلي رودريجو بسبب الإصابة.

ويستضيف ريال مدريد، الثلاثاء، أيندهوفن الهولندي لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا. ويحتل الفريق المركز الثاني بـ 12 نقطة بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان حامل لقب الموسمين الماضيين.