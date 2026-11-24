تخلّص فريق مونزا الأول لكرة القدم من مراكز الهبوط بفوز ثمين بثلاثية نظيفة الإثنين على فيورنتينا، في ختام مباريات المرحلة الـ 12 من الدوري.

وقع على أهداف مونزا البرتغالي جوستافو فاريلا «45» من ركلة جزاء و«51»، والإنجليزي جاي روبنسون «59».

وقفز مونزا إلى المركز الـ 14 بعشر نقاط، بعد أن استعاد الصاعد الموسم الجاري لدوري الأضواء نغمة الانتصارات، بعد أربع خسائر متتالية، إذ يرجع آخر فوز له للشهر الماضي ضد كالياري «4-0».

أما فيورنتينا فتجمد عند النقطة التاسعة في المركز الـ 16، ليواصل التخبط تحت وطأة النتائج المتذبذبة، بتحقيقه لانتصار وحيد في آخر خمسة لقاءات خارج ملعبه على ساسولو «4-2».

ووضع هذا التعثر حدًا لصحوة الفريق، بعد أن تحسن نسبيًا، إذ مُني بست هزائم من أصل أول ثمان لقاءات خاضها في الدوري، قبل أن يتدارك بحصد خمس نقاط من آخر 3 مواجهات.

في ملعب «بريانتيو»، صد الحارس الإسباني دافيد دي خيا تسديدة صامويل بيرينديلي «36»، لكن أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل في آخر أنفاس الشوط الأول من ركلة جزاء لفاريلا «45».

وأفلح مونزا في إخماد آمال العودة لضيفه منذ بداية الفصل الثاني بهدفين لفاريلا الذي وقع على ثنائيته، والثالث لروبنسون «59».

ويعيش «فيولا» موسمًا استثنائيًا، بعد أن استغنى عن المدرب فابيو جروسو منذ سبتمبر بعد ثلاثة لقاءات فقط، وأعاد باولو فانولي لقيادة الجهاز الفني، دون أن يشفع هذا التغيير في إبعاده عن مناطق الخطر.

وعلى الرغم من عدم تقديمه لأي إضافة تذكر، وتغييره «67»، تظل آمال فريق مدينة فلورنسا كبيرة على الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو المعار من ريال مدريد الإسباني الصيف الجاري والذي سجل أربعة أهداف بالدوري، مناصفة مع مواطنه ماتيو بيليجرينو.