انضم كارستن راميلو، رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في ألمانيا، إلى الأصوات المنتقدة لطريقة تعامل نادي بايرن ميونيخ مع وضع جمال موسيالا التعاقدي، في وقت يواصل فيه لاعب الوسط التعافي من سلسلة من المشكلات الصحية.

وجاءت هذه الانتقادات عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ أولي هونيس ومسؤولون آخرون في النادي بشأن مستقبل موسيالا.

وكان الاتحاد الدولي ⁠للاعبين المحترفين «فيفبرو» ⁠اتهم النادي الأسبوع الماضي بممارسة ضغوط على الدولي الألماني «23 عامًا» خلال فترة تعافيه.

وقال راميلو، لاعب الوسط الألماني السابق، لشبكتي «آر.تي.إل/سكاي سبورت» الإثنين: «أعتقد أن مسؤولي النادي وجهوا رسالة خاطئة وسجلوا هدفًا في مرماهم. أشعر ⁠حقًا بالأسف تجاه هذا الشاب».

وأضاف: «ما يغفل عنه كثيرون هو أن اللاعبين، على الرغم أنهم يتقاضون اليوم أجورًا أعلى بكثير مما كنا نتقاضاه في جيلنا، يظلون بشرًا في نهاية المطاف. كما أن الجانب النفسي في كرة القدم بالغ الأهمية. وعندما تأتي الانتقادات من داخل النادي نفسه، فإنها تنقلب على أصحابها. وأعتقد أن الأضرار التي لحقت به ستكون ⁠كبيرة».

ويعيش ⁠موسيالا، الذي مدد في 2025 عقده مع بايرن حتى 2030، فترة صعبة بسبب توالي الإصابات والمشكلات الصحية، بعد أن تعرض لكسر في الساق خلال كأس العالم للأندية 2025، ما أبعده عن الملاعب لنصف الموسم الماضي.

كما سقط مغشيًا عليه مرتين خلال أيام قليلة في أغسطس قبل تشخيص إصابته باضطراب عصبي، ثم تعرض بعد ذلك لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في سبتمبر.

وكان أولي هونيس الرئيس الفخري للنادي قد شكك في وقت سابق من الشهر الجاري في قدرة اللاعب على العودة إلى مستواه السابق بعد تشخيص إصابته باضطراب عصبي.

وأيد يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لاحقًا تلك التصريحات، قائلًا إن النادي سيقيّم تقدم موسيالا ويناقش مستقبله مع ممثليه.

كما دافع كارل-هاينز رومنيجه عضو مجلس الإشراف وأكد أن الاهتمام بصحة لاعبهم ووضعه التعاقدي هو أمر مسؤول وطبيعي في آن واحد.