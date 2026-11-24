سادت حالة من الاستياء والغضب الشديدين بين مشجعي فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، انعكست بلغة الأرقام والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، عقِب الخسارة 0ـ2 من بيراميدز، مساء الإثنين في القاهرة، ضمن تاسع جولات الدوري المحلي، الذي يحمل الزمالك لقبَه.

وعلى منصة «فيسبوك»، حصد منشور صفحة النادي الأهلي عن نتيجة المباراة أكثر من 22 ألف تفاعُلٍ برمز الوجه الأحمر الغاضب «Angry»، في غضون ساعتين بعد نشره.

ووصل عدد التعليقات على المنشور، خلال الفترة ذاتها، إلى نحو 14 ألفًا. وطالب العديد من المعلِّقين بإقالة المدرب المغربي حسين عموتة على الفور وإصلاح أوضاع الفريق. وحمَّلوا مجلس إدارة النادي، بقيادة محمود الخطيب، المسؤولية عن تراجع النتائج والأداء تحت قيادة المغربي، الذي تولّى مهمته قبل انطلاق الموسم الجاري.

وتساءل أحدهم عمّا إذا كانت الإدارة تنتظر مزيدًا من التراجع في جدول الترتيب قبل اتخاذها قرار تغيير الجهاز الفني. ودعا آخر إلى إبعاد عموتة بعد المباراة وتعيين المصري حسام البدري، المدرب السابق للفريق، خلفًا له. ورأى أحد المعلّقين على الصفحة أن الحفاظ على فرصة التتويج باللقب مرهونٌ بتغيير الجهاز الفني الحالي. وأبدى آخر استغرابه من فقدان لاعبي الأهلي الكرة سريعًا أمام لاعبي بيراميدز. وانتقد الكثيرون مستويات اللاعبين وإخفاقهم في هزِّ شباك المنافس أو صدِّ هجماته المتكرر.

وكتبت صفحة محبّي عماد النحاس، المدرب الحالي ونجم الكرة المصرية والأهلي السابق، تعليقًا مُطوّلًا تحت منشور نتيجة المباراة، وجّهت فيه نداءً إلى لاعبي الأهلي جاء فيه: «الأهلي لم يصنع اسمه وتاريخه على مدار أكثر من 100 عام حتى نشاهد ما حدث أمام بيراميدز ونمر عليه وكأنه مجرد تعثر عادي، الخسارة واردة في كرة القدم، لكن ما لا يمكن قبوله هو أن تغيب شخصية الأهلي، وأن تختفي الروح والإصرار والقتال داخل الملعب، وأن يشعر جمهور الأهلي أن فريقه لم يقدم ما يستحقه هذا الشعار».

وأكملت الصفحة: «استفيقوا.. أعيدوا للأهلي هيبته، وأثبتوا أن ما حدث أمام بيراميدز كان كبوة عابرة، وليس واقعًا جديدًا اعتاد عليه الفريق». وشدّدت: «نحن لا نطالبكم بالمستحيل، ولا نطلب الفوز في كل مباراة، لكننا نطالبكم بأبسط حقوق هذا القميص: الروح، الرجولة، القتال على كل كرة، احترام الشعار، والشعور بحجم المسؤولية التي تحملونها».

وعزّز بيراميدز صدارته جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بوصوله إلى النقطة 27 مع فوزه في جميع مبارياته التسع، وتراجَع الأهلي، الذي تجمَّد رصيده عند 20 نقطة، إلى المركز الثالث، وتقدّم الزمالك، بـ 22 نقطة، إلى المركز الثاني.