ألحق فريق برنتفورد الإنجليزي الأول لكرة القدم بضيفه إيفرتون المنقوص عدديًا أكبر خسارة له الموسم الجاري الإثنين، عندما تغلب عليه برباعية نظيفة في ختام المرحلة الـ 11 من الدوري الممتاز.

ولم يكن إيفرتون قد خسر سوى مرتين منذ انطلاق الموسم بمختلف المسابقات، ودخل المرحلة الـ11 أملًا في الارتقاء إلى المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكنه خسر بعد ثلاثة انتصارات متتالية وتجمّد رصيده عند 16 نقطة بالمركز التاسع.

وبدا أن خسارة إيفرتون الثانية أمام برنتفورد في آخر خمس مباريات، مؤكدة مع انتهاء الشوط الأول. وبعد أن افتتح كين لويس-بوتر التسجيل «23» أضاف الثاني بعدها بدقيقتين، لكن طرد المدافع جيمس تاركوفسكي ببطاقة حمراء مباشرة بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد VAR في الدقيقة 40 عقدت مهمة الـ «توفيز».

ولم يترك الألماني فيتالي جانيلت أي مجال لإيفرتون للعودة، إذ سجل الثالث «67» وتبعه البديل البرتغالي فابيو كارفاليو بالرابع «90» مكبّدًا إيفرتون خسارته الأكبر، بعد أن كان قد سقط 0-2 مرتين أمام تشلسي وأرسنال.

وهي أكبر خسارة لإيفرتون أيضًا منذ سقوطه خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد بذات النتيجة في مطلع ديسمبر 2024.

أما برنتفورد، فرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس بعد فوزه الثاني فقط في آخر ثماني مباريات ضمن مختلف المسابقات.