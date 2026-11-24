أعلن نادي الأهلي المصري اقالة المغربي الحسين عموتة مدرب الفريق الأول لكرة القدم فجر الثلاثاء، بعد ساعات من خسارته أمام بيراميدز متصدر الدوري المصري في مواجهة الجولة التاسعة.

ونشر الأهلي بيانا مقتضبا قال فيه : "وجّه النادي الشكر للكابتن الحسين عموتة وجهازه المعاون عن الفترة التي تولوا فيه مسؤولية الفريق".

وجاءت إقالة عموتة على وقع الخسارة القاسية التي مني بها الأهلي بهدفين دون رد أمام بيراميدز الاثنين، وهي الخسارة الأولى للفريق في الدوري.

ووسّع بيراميدز بفوزه الفارق مع الأهلي إلى سبع نقاط، كما خمس نقاط مع الزمالك الثاني.

وقال عموتة في المؤتمر الصحافي بعد المباراة "إذا تعتقد أن المدرب هو السبب (في الخسارة)، أو الجمهور يعتقد أن المدرب هو السبب، فليس لديّ مشكلة واسمي والسيرة الذاتية للحسين عموتة معروف والأرقام معروفة ومسجّلة".

أضاف :"اليوم الكل أخطأ والكل يجب أن يتحمل مسؤوليته. اللاعبون كلهم يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم".

وتابع ""أنا أعتذر من كل قلبي لجمهور الأهلي الذي يساعد الفريق ويحب الفريق".

وأكمل المدرب المغربي لوم لاعبيه على الخسارة قائلا "المدير (المدرب) ليس هو الذي يقوم بتمريرات خاطئة، ليس هو الذي يخطئ فنيا".

وكان عموتة (57 عاما) قد تولّى قيادة الأهلي في مطلع يوليو الماضي بعقد لموسمين، خلفا للدنماركي يس ثوروب.

وقاد الفريق في 14 مباراة ضمن مختلف المسابقات، حقق فيها 11 انتصارا، مقابل تعادلين وخسارة واحدة.

زبلغ مع الأهلي دور المجموعات في مسابقة كأس الكونفدرالية الرديفة في أكتوبر.

بعد تعيينه، أصبح عموتة ثاني مدير فني إفريقي بعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وأول عربي من خارج مصر يتولى تدريب الفريق الأول للأهلي.

وسبق لعموتة تدريب الاتحاد الزموري للخميسات والفتح الرباطي والجيش الملكي في بلاده، والسد القطري والجزيرة الإماراتي. كما درب الوداد المغربي في فترتين وقاد منتخب المغرب للمحليين ومنتخب الأردن الأول.

وفاز عموتة مع منتخب المغرب للمحليين بلقب كأس الأمم الإفريقية 2020 بالكاميرون، وبلغ نهائي كأس آسيا مع منتخب الأردن للمرة الأولى في تاريخه في 2023. كما توج مع الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا 2017 ومع الفتح الرباطي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) 2010. وفاز بلقب أفضل مدرب في أفريقيا 2017.