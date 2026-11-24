يخوض الممثل ماجد الكدواني تجربة فنية مختلفة بتقديم شخصية القط المشاغب في فيلم الرسوم المتحركة «قطقوط أبو زعبوط»، النسخة المصرية المدبلجة من فيلم The Cat in the Hat الذي تم عرضه الخاص في سين سينما ديستريكت 5 بالتجمع الخامس بحضور ماجد الكدواني برفقة أسرته، ومن بينهم نجله يوسف الكدواني، إلى جانب المخرجة ساندرا نشأت، ومخرجة الحوار للنسخة المصرية آية حمزة، ومريم النمس وآسر إيهاب ومارك دري وإسلام بهنسي، وعدد من المشاركين في تنفيذ العمل.

وفي تصريح خاص لـ«الرياضية» أكد ماجد الكدواني أن تجربة الأداء الصوتي وضعته أمام مسؤولية مختلفة، إذ يتعين عليه التعبير عن مشاعر الشخصية وتفاصيلها من خلال صوته وحده، وهو ما يصبح أكثر صعوبة مع شخصية سريعة الإيقاع ومليئة بالحيوية والمشاغبات.

وأشار إلى أن طبيعة الشخصية وما تحمله من طاقة جيدة ورغبة في نشر البهجة بين الأطفال والكبار كانتا من أبرز عوامل جذبه للتجربة، مؤكدًا أن الوصول إلى الحالة الكوميدية والإيقاع الخاص بالقط كان من أكثر الجوانب التي استمتع بالعمل عليها.

وأشاد الكدواني بمخرجة الحوار آية حمزة، مشيرًا إلى قدرتها على توجيه الممثلين ومنح الشخصيات روحًا مصرية حقيقية، لا تقتصر على استخدام اللهجة المحلية، بل تمتد إلى طبيعة الأداء والتفاعل مع المواقف، معتبرًا أن أفلام الرسوم المتحركة تتيح للممثل مساحة لاكتشاف جوانب أدائية جديدة قد لا تتوافر في الأعمال الدرامية التقليدية.

وأضاف أن الفيلم لا يقتصر على تقديم مغامرة كوميدية للأطفال، وإنما يتناول فكرة التحرر من الندم وعدم البقاء أسرى لأخطاء الماضي، وضرورة الانفتاح على الحاضر والفرص الجديدة، وهي رسالة تمنح الأحداث بعدا يتجاوز إطار الترفيه.

وتعود شخصية القط ذي القبعة إلى الكاتب والرسام الأمريكي دكتور سوس، الذي قدمها للمرة الأولى عام 1957، لتصبح واحدة من أشهر شخصيات أدب الأطفال العالمي، بما تحمله من طابع خيالي ومغامرات غير تقليدية.

وتدور أحداث الفيلم حول الشقيقين جابي وسيباستيان، اللذين يجدان صعوبة في التأقلم مع حياتهما الجديدة بعد الانتقال إلى مدينة أخرى، قبل أن يظهر القط ذي القبعة في محاولة لإعادة البهجة إلى حياتهما، لتبدأ سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية التي تختبر قدرته على الاحتفاظ بقبعته السحرية وإنجاز مهمته.