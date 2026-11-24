أعلن غازي الذيابي، الناشط في «السوشال ميديا» ومالك منقية شقح النصر، مشاركته في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الـ 11، التي تنطلق 1 ديسمبر المقبل في الصياهد، شمال شرقي الرياض.

وبث الذيابي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «سناب شات»، قال فيه: «احسبوا حسابكم يا أهل الصفرا. شوط الصفر مقفل عليه».

وحقق الذيابي المركز الأول في فئة «جمل 30» ضمن منافسات مهرجان جادة الإبل في الطائف 2024، والمركز الثاني في شوط «فردي قعدان مفاريد شقح» بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة الموسم الماضي.

وينطلق الحدث الكبير 1 ديسمبر، ويمتدُّ 40 يومًا، ويضمُّ أكثر من 70 شوطًا لمختلف ألوان الإبل وفئاتها.

ويتضمَّن جدول المنافسات أشواطًا متعدِّدةً لألوان الإبل، تشمل «المجاهيم»، و«الوضح»، و«الشقح»، و«الصفر»، و«الشعل»، إلى جانب أشواط الجمل والفردي، وشوط الفحل المنتج.

وتتنوَّع الفعاليات المصاحبة للمهرجان، لتشمل الأنشطة الثقافية، والتراثية، والترفيهية، والأسواق الشعبية، إلى جانب الفعاليات المرتبطة بقطاع الإبل، ما يجعله وجهةً تستقطب العائلات والزوَّار والمهتمين بالموروث السعودي من داخل السعودية وخارجها.