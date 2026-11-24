وجَّه الاتحاد المغربي لكرة القدم مراسلةً رسميةً إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، أبلغها بوقوع «حادثةٍ» قبل ساعاتٍ من صدور قرارها بشأن الطعن الذي تقدَّم به الاتحاد السنغالي ضد اعتبار منتخب المغرب الأول لكرة القدم فائزًا بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بقرارٍ إداري، وفق ما أفاد به مصدرٌ مقرَّبٌ، الثلاثاء.

ومن المنتظر أن تُصدِر أعلى هيئةٍ قضائيةٍ رياضيةٍ قرارها، بعد ظهر الثلاثاء، بشأن النزاع القائم بين البلدين.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد قضت، 17 مارس، باعتبار المنتخب السنغالي خاسرًا 0ـ3 بالانسحاب، على الرغم من فوزه فعليًّا على أرض الملعب في المباراة النهائية 1ـ0 بعد التمديد، 18 يناير، في الرباط.

وعلى إثر ذلك، لجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي، مندِّدًا بما وصفه بأنه «أكبر عملية سطوٍ إداري في تاريخ رياضتنا».

وقبل ساعاتٍ من إعلان قرارها، تلقَّت محكمة التحكيم الرياضي إخطارًا بشأن «حادثةٍ»، يُشتبه في وقوعها. إذ، وحسبَ المصدر المقرَّب من الاتحاد المغربي الذي أكد معلوماتٍ أوردتها إذاعة «آر أم سي»، يُعتَقد أن اتصالًا هاتفيًّا جرى، الأحد، بين أحد المحكِّمين الثلاثة المكلَّفين بالنظر في القضية، وعبدولاي فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

ومن شأن هذا الاتصال، في حال ثبوت حدوثه، أن يثير تساؤلاتٍ بشأن حياد المحكِّم المعني.

وأوضح الاتحاد المغربي في مراسلته، أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في القرار.

وفي حال قرَّر الاتحاد المغربي المضي في هذا الاتجاه، سيكون في إمكانه اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية التي لا تنظر في جوهر النزاع، وإنما تختص بالقضايا المتعلقة بالإجراءات.