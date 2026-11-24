أثار سقوط ديزيري دوي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أرضًا ممسكًا بركبته من شدة الألم، القلق في أوساط النادي العاصمي، لكنَّه أحيا في المقابل آمال الطامحين إلى حرمانه من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تواليًا الموسم الجاري.

وتوِّج سان جيرمان بطلًا لأوروبا في العامين الماضيين، وبدأ مساعيه للاحتفاظ باللقب الموسم الجاري بصورةٍ رائعةٍ، إذ حقق أربعة انتصاراتٍ متتالية، وضعته في صدارة الترتيب بين 36 فريقًا مع بلوغ مرحلة دور المجموعة الموحَّدة منتصف الطريق.

لكنَّ الفريق خسر الآن خدمات دوي المتألق بعد شهرٍ واحدٍ فقط من تعرُّض الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا للإصابة ذاتها، ما يُلقي بظلالٍ من الشكِّ على حظوظ كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي في المضي حتى النهاية مجدَّدًا.

ونُقِلَ دوي، البالغ 21 عامًا، على نقَّالةٍ وهو يجهش بالبكاء بعد أن التوت ركبته بشكلٍ مؤلمٍ خلال فوز فريقه على نيس 3ـ2 في الدوري الفرنسي، السبت، قبل أن يُؤكِّد النادي لاحقًا إصابته بتمزُّقٍ في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، ما يستدعي خضوعه لعمليةٍ جراحيةٍ.

ومن المرجَّح أن يكون موسم اللاعب قد انتهى، فيما بدأ كفاراتسخيليا مرحلة إعادة التأهيل بعد أن تعرَّض لتمزُّقٍ في الرباط الصليبي الأمامي نفسه خلال الفوز على برشلونة الإسباني، الشهر الماضي.

وكان الجناح الجورجي السريع أفضل لاعبٍ في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال الموسم الماضي، كما حلَّ سادسًا في ترتيب الكرة الذهبية العام الجاري.

أما دوي، فكان رجل المباراة عندما اكتسح سان جيرمان فريق إنتر ميلان الإيطالي 5ـ0 في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، كما كان أبرز لاعبي الفريق في الأسابيع الأخيرة.

وقال إنريكي عن إصابة اللاعب: «سيعود أقوى بمرتين. لست قلقًا». لكنَّه يدرك أن إصابة اثنين من أفضل لاعبيه الهجوميين تُمثِّل ضربةً قويةً لآمال النادي في تحقيق مزيدٍ من المجد الأوروبي.

وفي الوقت الذي يأمل فيه سان جيرمان تحقيق اللقب للمرة الثالثة تواليًا، يرى منافسوه الفرصة سانحةً لأخذ اللقب منه.

ويتصدَّر فريق العاصمة ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاطٍ عن أقرب ملاحقيه باريس، وستٍّ عن ليون في المركز الرابع.

أما في دوري الأبطال، فمسألة تأهله تبدو شبه محسومةٍ، لكنَّ المنافسة في الأدوار الإقصائية ستكون محفوفةً بالمخاطر مع سعي أنديةٍ عدة إلى العودة لمنصة التتويج الأوروبية.

وكتب كفاراتسخيليا إلى دوي عبر خاصية «ستوري» في «إنستجرام» بعد وقتٍ قصيرٍ من الإعلان عن التشخيص القاسي الذي بات يجمع بين النجمين: «ابقَ قويًّا يا أخي. سنتجاوز هذه المحنة، وسنعود قريبًا معًا إلى أرض الملعب، نضحك ونفعل ما نحبه أكثر من أي شيءٍ آخر. نحن جميعًا إلى جانبك».

لكنْ، ما الذي سيفعله الفريق الآن فيما يستعدُّ لاستضافة روما الإيطالي، الأربعاء، ومع اقتراب فترة الانتقالات في يناير؟

عن ذلك، أجاب المدرب الإسباني: «نحن دائمًا منفتحون على كل الاحتمالات في سوق الانتقالات، لكنْ ليس فقط لأن لدينا لاعبين مصابين».

وأضاف: «لدينا لاعبون قادرون على تعويض الغيابات، وسنتجاوز هذا الأمر بوصفنا فريقًا. إنها ليست مشكلة».

وفجأةً أصبحت الضغوط هائلةً على عثمان ديمبيلي، المعروف بتعرُّضه المتكرِّر للإصابات، من أجل المحافظة على جاهزيته البدنية.

وقد يُعذر إنريكي إذا ما شعر الآن بالندم على السماح لبرادلي باركولا، صاحب الـ 34 هدفًا في الموسمين الأخيرين، بالرحيل إلى ليفربول الإنجليزي.

وغادر ثلاثة مهاجمين آخرين العاصمة الفرنسية، الصيف الماضي، هم البرتغالي جونزالو راموش إلى ميلان الإيطالي، والسنغالي إبراهيم مباي، خريج الأكاديمية، إلى أستون فيلا الإنجليزي، والكوري الجنوبي لي كانج إن إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وحصل سان جيرمان على نحو 290 مليون يورو مقابل رحيل هؤلاء المهاجمين، لكنَّه أعاد استثمار أقل من نصف هذا المبلغ، وأنفق الجزء الأكبر منه على التعاقد مع بدلاء لباركولا وغيرهم.

ومن بين هذه التعاقدات، ضم الفريق شابين واعدين، هما البلجيكي ميكا جودتس «21 عامًا» من أياكس الهولندي مقابل 45 مليون يورو، وماجنيس أكليوش «24 عامًا» من موناكو مقابل 50 مليون يورو. وقد ترك اللاعبان بصمتهما، وإن كان أكليوش أكثر تأثيرًا حتى الآن.

بدوره سجل جودتس هدفًا، وقدَّم تمريرةً حاسمةً في الفوز على ليون 2ـ0، وقال بعد المباراة: «أحاول العمل بجدٍّ، واغتنام الفرص التي تتاح لي. زملائي يساعدونني كثيرًا داخل الملعب وخارجه. كنت سعيدًا جدًّا بتسجيل الهدف».

وقد يحصل عددٌ من اللاعبين الشبان على فرصٍ أكبر لإثبات أنفسهم. ويتصدَّر سيني مايولو «20 عامًا» هذه المجموعة بعد أن لفت الأنظار بتسجيله أربعة أهدافٍ، وصناعته هدفين في آخر خمس مبارياتٍ. كذلك ينتظر خريج أكاديميةٍ آخر، هو كانتان نديانتو «19 عامًا»، فرصته، إضافةً إلى الإسباني درو فرنانديز «18 عامًا» الذي انتقل من برشلونة إلى باريس مطلع العام.