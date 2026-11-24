يدرس الجهاز الفني في نادي الاتحاد، بالتشاور مع نظيره الطبي، بعد 48 ساعةً مدى القدرة على ضم الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى القائمة التي سيقع الاختيار عليها لمواجهة نيوم، الجمعة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن بيرجوين «29 عامًا» أصيب في عضلة الساق منتصفَ الشوط الأول من مباراة باختاكور الأوزبكي، الإثنين، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ليخضع لفحصٍ طبي من قِبل طبيب النادي، الذي شخَّص الإصابة بـ «كدمةٍ خفيفةٍ».

من جهةٍ أخرى، يعود لاعبو فريق الاتحاد لتدريبات الثلاثاء، في مقر النادي على أن تشمل تمارين استشفائية واسترجاعية للقائمة الأساسية التي شاركت أمام باختاكور.

ومن المنتظر، أن يفتتح الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، ملف مواجهة نيوم، التي تُلعَب ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، الجمعة. وسيغيب عن اللقاء حسن كادش، والمالي محمدو دومبيا لعدم الجاهزية.

وتغلَّب الاتحاد 2ـ0 على باختاكور في خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع رصيده إلى سبع نقاطٍ في المركز الثامن، فيما يحتلُّ الفريق المركز الخامس في دوري روشن برصيد 24 نقطة.