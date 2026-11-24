دخل زياد الغامدي، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي والتأهيلي، في خطوةٍ تُقرِّبه من العودة إلى الملاعب، والمشاركة في التدريبات الجماعية خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وتعرَّض الغامدي لتمزُّقٍ في الرباط الأمامي للركبة، أعلن عنه حساب النادي رسميًّا، 4 نوفمبر الجاري، عقب مشاركته الأخيرة مع الفريق في اللقاء أمام التعاون ضمن دوري روشن السعودي. وقد حرمته الإصابة أيضًا من الانضمام إلى صفوف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

وأنهى لاعب الوسط في النادي الشرقي المرحلة الأولى من العلاج بنجاحٍ، وقد ارتكزت على الجلسات الطبية، وتخفيف التورُّم والالتهابات داخل عيادة النادي، لينتقلَ بعدها إلى المرحلة الأخرى التي تشمل تدريبات التقوية العضلية، ورفع المعدل البدني تحت إشراف الجهاز الطبي.

ومن المقرَّر أن يبدأ الغامدي مرحلة الجري حول الملعب، وملامسة الكرة، مطلع الشهر المقبل. وسينخرط اللاعب في التدريبات الجماعية بصورةٍ طبيعيةٍ، منتصف الشهر، تمهيدًا لمنحه الضوء الأخضر للمشاركة.