اكتسب سجل مواجهات فريق القادسية الأول لكرة القدم أمام الأندية الإماراتية زخمًا غير مسبوقٍ خلال الموسم الجاري بعد عقودٍ من الندرة التاريخية التي اقتصرت فقط على مواجهةٍ «يتيمةٍ» في التسعينيات قبل عودته إلى واجهة المنافسات القارية عبر دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتكشف السجلات التاريخية للمسابقات الرسمية، على الصعيدين العربي والآسيوي، عن خوض القادسية مباراتين رسميتين سابقتين أمام فريقين إماراتيين، حافظ خلالهما على سجله خاليًا من الهزائم بتحقيق انتصارٍ وتعادلٍ، قبل مواجهة شباب الأهلي في دبي، ضمن الجولة الخامسة من البطولة القارية.

وتعود البداية التاريخية لمواجهات القادسية مع الإماراتيين إلى مطلع عام 1994 في الدوحة، العاصمة القطرية، حينما تعادل سلبيًّا مع النصر ضمن منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس الكؤوس العربية للأندية.

وتُعدُّ مواجهة النصر الوحيدة التي جمعت القادسية بفريقٍ إماراتي على مر التاريخ في إطار البطولات العربية، إذ اقتصرت مشاركته في نسخةٍ وحيدةٍ فقط، إضافةً إلى خوضه دوري أبطال العرب موسم 2005ـ2006، لكنَّ المسابقة لم تشهد لعبه أي مواجهةٍ ضد فرقٍ من الإمارات.

وعلى الرغم من تتويج القادسية بلقب كأس الكؤوس الآسيوية موسم 1993ـ1994 إلا أن مشواره نحو اللقب القاري آنذاك لم يضعه في طريق أي فريقٍ إماراتي. وظل الصدام الآسيوي الأول مع الكرة الإماراتية مؤجَّلًا لأكثر من ثلاثة عقودٍ حتى أطلَّ الفريق السعودي في الظهور الأول بدوري أبطال آسيا للنخبة بنسخته الجارية، حيث استطاع التغلُّب على الوصل 2ـ0، ليحقق أول انتصارٍ رسمي.