كشف الملاكم البريطاني تايسون فيوري، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، عن أنه شُخِّص بمرض الفصام بعد فترةٍ وجيزةٍ من فوزه باللقب العالمي على حساب الأوكراني فلاديمير كليتشكو عام 2015.

وقال فيوري، البالغ 38 عامًا: «لا توجد كلماتٌ تصف الظلام الذي كنت أعيشه. كان الأمر أشبه بنسخةٍ واقعيةٍ من قاع الجحيم».

وأضاف: «ظننت أنه سينتهي بي المطاف في غرفةٍ مبطَّنةٍ ذات بابٍ موصدٍ، وكان ذلك يرعبني للغاية. لقد أصابني القلق بالشلل. لم أستطع التغلُّب عليه، وهو ما دفعني للذهاب إلى طبيبٍ نفسي في لندن».

وكشف فيوري عن هذه التفاصيل المتعلِّقة بصحته النفسية في فيلمٍ وثائقي، ستعرضه منصة نتفليكس الجمعة.

ويستعدُّ الملاكم البريطاني لخوض نزالٍ مرتقبٍ في الوزن الثقيل، يجمعه بمواطنه أنتوني جوشوا، بطل العالم السابق، في كارديف، 11 ديسمبر. وسيُبث النزال مباشرةً عبر «نتفليكس».

واستذكر فيوري سماعه أصواتًا عبر الراديو تُخاطبه، وتوسله إلى زوجته باريس لإخراجه من المستشفى بدعوى أن «جماعة المتنورين» تلاحقه.

وبعد انتصاره على كليتشكو، زاد وزن الملاكم، وعانى من إدمان الكحول والمخدرات.

وقال في هذا الصدد: «وصلت الأمور إلى حدّ أنني بدأت أسمع أصواتًا في عقلي. لم أكن قادرًا على الجلوس، وإجراء محادثةٍ، لأنني كنت أسمع أشياءَ تدور في ذهني. لم أكن أعرف إلى أين أتجه، ولم يدرِ أحدٌ ما ينبغي فعله. كنت في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى المساعدة، أو إلى دخول مصحَّةٍ علاجيةٍ، أو ما شابه. لم أحظَ بأي راحةٍ من هذا الوضع طوال أعوامٍ».

واستطرد: «أردت أن أعود إلى ما كنت أظنه وضعًا طبيعيًّا».

وبعد خروجه من المستشفى، تأكَّدت إصابة فيوري بمرض الفصام والاضطراب ثنائي القطب.

وذكر البريطاني، أن نقطة التحوُّل في حياته جاءت خلال أمسيةٍ احتفاليةٍ عام 2017، وقال: «نظرت حولي ورأيت الشباب، فقلت لنفسي: لقد كان العالم بين يدي، لكنني أضعت كل شيءٍ، وها أنا الآن في حالةٍ يرثى لها، بدينٌ ومدمنٌ على الكحول».

وأشار إلى أنه حوَّل شعوره بالاشمئزاز من حالته تلك إلى دافعٍ للعودة، فاستأنف تدريباته، وأولى اهتمامًا أكبر لعائلته حتى تمكَّن من الفوز بلقبٍ عالمي جديدٍ بعد تغلبه على الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر عام 2020.