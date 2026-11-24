كشف لـ «الرياضية» مصدر خاص عن نتائج المقارنة التي أجرتها اللجنة المختصة في نقابة المهن السينمائية بعدم وجود تشابه بين قصة مسلسل «عشماوي» بطولة محمد رمضان، وقصة الكاتب زين متولي، الذي يطالب بأحقيته في ملكية فكرة درامية للعمل قال إنه بدأ كتابتها عام 2008، في تطور يضع الأزمة أمام مرحلة جديدة، بالتزامن مع استعدادات المسلسل للمنافسة في موسم رمضان المقبل.

وتعود جذور الخلاف إلى قصة «صديق عزرائيل»، التي قال متولي إنه سجلها لدى شركة صوت القاهرة، مؤكدًا وجود تشابه بينها وبين المعالجة الدرامية لمسلسل «عشماوي»، الذي حمل في مرحلة سابقة اسم «خليفة عزرائيل»، وعلى إثر ذلك تقدم بشكوى إلى نقابة المهن السينمائية للمطالبة بفحص العملين وتحديد مدى التشابه بينهما.

وفي المقابل، أكد السيناريست محمد عبد القوي أن قصة المسلسل من تأليفه بالاشتراك مع أحمد أنور وأحمد سعد والي، موضحًا أن المؤلفين تنازلوا عنها رسميًا للشركة المنتجة في يوليو الماضي.

وبعد فتح المظاريف الخاصة بالعملين وفحصهما ومقارنة تفاصيل القصتين، انتهت اللجنة إلى عدم وجود تشابه بينهما وفقًا لنتائج الفحص المبدئي، فيما لم تصدر النقابة قرارها الرسمي حتى الآن، ومن المنتظر أن تعلن موقفها النهائي خلال الأيام المقبلة.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الأزمة قرار النقابة يواصل محمد رمضان تحضيراته لمسلسل «عشماوي»، المكون من 30 حلقة، ويجسد خلاله شخصية «خليفة» منفذ أحكام الإعدام في مصلحة السجون، الذي يعيش حياة أسرية هادئة مع زوجته وبناته الثلاث، قبل أن تتغير حياته إثر اتهام أحد أفراد أسرته في قضية معقدة تدخله في سلسلة من الصراعات والأحداث المتشابكة.

ويأتي المسلسل بعد غياب محمد رمضان عن المنافسة الرمضانية منذ تقديمه «جعفر العمدة» عام 2023، الذي حقق حضورًا جماهيريًا واسعًا.