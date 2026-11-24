في جوهانسبرج، إحدى أشهر وأكبر مدن قارة إفريقيا، وُلِدَ رولاني موكوينا، يناير 1987، لأسرةٍ تعشق كرة القدم منذ الصغر، ليتعلَّق هو الآخر بالساحرة المستديرة منذ نعومة أظافره، ويسعى إلى السير على خطى مَن سبقوه من العائلة.

وينحدر موكوينا من عائلةٍ كرويةٍ معروفةٍ في جنوب إفريقيا، فوالده هو جولياس سونو اللاعب السابق في صفوف فريق أورلاندو بايرتس، وعمه هو جومو، المدرب واللاعب السابق في البلاد.

وعلى الرغم من تعلُّق رولاني بكرة القدم منذ صغره إلا أنه فشل في أن يكون لاعبًا محترفًا، ليكتفي بمسيرةٍ قصيرةٍ مع فرق الشباب وأكاديميات الناشئين في جنوب إفريقيا، قبل أن يتَّجه إلى التدريب مباشرةً بعد حصوله على الرخصة المعتمدة من الاتحاد الجنوب إفريقي في 2014.

وبدأ موكوينا مسيرته مدربًا للناشئين داخل أكاديمية سيلفر ستارز، ثم التحق بالطاقم التدريبي لنادي صن داونز، وعمل مساعدًا خلال الفترة من 2014 حتى 2017.

وتأثَّر رولاني كثيرًا بالمدرب بيتسو موسيماني، الرجل الذي قاد صن داونز خلال تلك الفترة، ثم درَّب الأهلي المصري، والأهلي السعودي، وفرقًا أخرى لاحقًا. وقاد موسيماني الفريق للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016، وكان موكوينا ضمن أفراد الطاقم المساعد له.

واستمر رولاني في صن داونز ثلاثة أعوامٍ، قبل أن يصبح المدرب المساعد في نادي أورلاندو بايرنس ضمن طاقم المدرب الألماني جوزيف زينباور. كذلك كانت له تجربةٌ قصيرةٌ مع فريق الوحدة عام 2024.

وحاول موكوينا التمرُّد على منصب الرجل الثاني في 2020 حين تولى تدريب فريق تشيبا يونايتد في جنوب إفريقيا، لكنَّ جائحة كورونا قضت على حلم المدرب الشاب، إذ توقفت كرة القدم لفترةٍ في البلاد، ليرحل عن تدريب الفريق سريعًا بعد أن قاده في مباراةٍ واحدةٍ فقط.

وعقب استئناف النشاط الكروي في البلاد، عاد إلى صن داونز. واستحدثت إدارة النادي منصبًا جديدًا، هو «المدرب المشارك»، ليكون موكوينا المدرب الرئيس لفريق كرة القدم، إلى جانب زميله ورفيقه مانكوبا منجكيثي، خلال الفترة من 2020 حتى 2022، قبل أن تضع إدارة صن داونز ثقتها فيه فقط، ليكون المدرب الأول للفريق عام 2022 بعقدٍ دائمٍ ومستمرٍّ.

وعلى الرغم من عدم فوزه بدوري أبطال إفريقيا بوصفه مدربًا لصن داونز إلا أن موكوينا قاد الفريق للتتويج بلقب دوري السوبر الإفريقي عام 2023، كما فاز بلقب الدوري الجنوب إفريقي ثلاث مراتٍ حتى رحيله بشكلٍ رسمي عام 2024.

وفي موسم 2025ـ2026، قاد المدرب فريق اتحاد العاصمة في الجزائر، وتوِّج معه بلقب كأس السوبر الجزائري عام 2025، قبل أن يخوض تجربةً تدريبيةً قصيرةً أخرى مع فريق الاتحاد الليبي، لكنْ دون أن يستمر طويلًا، ليرحل بعد فترةٍ قصيرةٍ من أجل تولي تدريب فريق بيراميدز المصري.

وحقق موكوينا أفضل انطلاقةٍ مع بيراميدز الموسم الجاري حين قاده للفوز في أول تسع جولاتٍ على التوالي في الدوري المصري الممتاز، آخرها على الأهلي 2ـ0، ليتصدَّر الفريق ترتيب البطولة برصيد 27 نقطةً. كذلك حقق الفوز في أول أربع مبارياتٍ بدوري أبطال إفريقيا، إضافةً إلى مباراةٍ في كأس مصر، وأخرى في كأس الرابطة، ليسجل المدرب الجنوب إفريقي بالمجمل 15 انتصارًا في أول 15 مباراةً مع بيراميدز.