منح الجهاز الطبي في نادي الرياض الضوء الأخضر لمحمد الخيبري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في التدريبات الجماعية، ابتداءً من الثلاثاء، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، وفق الحساب الرسمي في منصة «إكس».

وأجرى الخيبري فحوصاتٍ طبيةً برفقة طبيب النادي على موضع إصابته في منطقة الحوض، اطمأن خلالها الجهاز الطبي على حالته الصحية قبل إعطائه الإذن للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

وأصيب اللاعب قبل مواجهة فريقه أمام الدرعية، 20 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، ليغيب عن المشاركة أمام الدرعية، والتعاون، والقادسية.

وشارك الخيبري مع فريقه بسبع مبارياتٍ في دوري روشن السعودي الموسم الجاري، وواحدةٍ في كأس الملك، وتلقَّى بطاقةً صفراءَ واحدةً.

ويستعدُّ أبناء «مدرسة الوسطى» لاستئناف مباريات الدوري بعد فترة التوقف حيث يحلُّ الفريق ضيفًا على الفتح، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وكان النادي أعلن، قبل 48 ساعةً، تعافي البرتغالي لياندرو أنتونيس، ودخوله التدريبات الجماعية، ما منح البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الفريق، خياراتٍ متعدِّدةً.

ويحتلُّ الرياض المركز الـ 12 في قائمة دوري روشن السعودي برصيد تسع نقاطٍ، جناها من الفوز في مواجهتين، والتعادل في ثلاثٍ، مقابل الخسارة في مثلها.