يختبر فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم سجله الأوروبي الخالي من الهزائم أمام بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء، في لندن دون دافيد رايا، حارس المرمى، بعد تعرُّضه لإصابةٍ في الكتف، سيغيب على إثرها فترةً غير محدَّدةٍ.

واستهلَّ وصيف النسخة الماضية مشواره في دوري أبطال أوروبا دون أي تعثرٍ، محققًا ثلاثة انتصاراتٍ، وتعادلًا واحدًا، لكنَّه مطالبٌ الآن بتجاوز اختبارين كبيرين متتاليين: أمام بوروسيا، ثم ريال مدريد الإسباني، 9 ديسمبر، أيضًا على أرضه.

وسيغيب رايا، حارس «المدفعجية» المتألِّق عن مواجهة متصدر الدوري الألماني الحالي، على أقل تقديرٍ. ومن المقرَّر أن يخضع لفحوصاتٍ إضافيةٍ، الثلاثاء، من أجل تحديد حجم الإصابة، ومدة ابتعاده عن الملاعب.

وانقطعت أنفاس جماهير أرسنال، السبت، عندما غادر الإسباني، البالغ 31 عامًا، أرض الملعب وقد بدت عليه ملامح التأثُّر الشديد إثر احتكاكٍ عادي مع أحد لاعبي نيوكاسل.

واستبعدت الفحوصات الطبية الأولية، التي بدت «مطمئنةً إلى حدٍّ ما»، الحاجة إلى إجراء عمليةٍ جراحيةٍ، وفق ما أوضحه الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق، الإثنين.

وقال المدرب خلال مؤتمرٍ صحافي: «كنا نتوقَّع شيئًا أسوأ بكثيرٍ، لأنه في تلك اللحظة بالكاد كان قادرًا على تحمُّل الألم الذي يشعر به».

وكان الخضوع للجراحة سيُمثِّل كابوسًا للحارس، وخسارةً فادحةً لأرسنال، إذ يُعدُّ رايا أحد أعمدة الفريق الأساسية التي لا غنى عنها.

وقال المهاجم الإنجليزي السابق آلان شيرر، السبت، في برنامج «ماتش أوف ذي داي» على شبكة «بي بي سي»: إن رايا هو اللاعب الذي لا يستطيع أرسنال إطلاقًا تحمُّل خسارته.

وأضاف: «لديهم بدلاء على مستوى عالٍ جدًّا في معظم المراكز، لكنْ هذا هو اللاعب الوحيد الذي سيقول بشأنه أرتيتا: لا نريد اللعب دونه فترةً طويلةً».

كذلك، ذكر الإنجليزي جيمي ريدناب، لاعب الوسط السابق، عبر شبكة «سكاي سبورتس»: «إنه اللاعب الوحيد في هذا الفريق الذي لا يمكن تعويضه».

ورأى أن بديله كيبا أريسابالاجا ليس في مستواه، وأن استمرار الاعتماد عليه فترةً طويلةً سيُغيِّر الكثير بالنسبة إلى أرسنال لبعض الوقت.

ويبدو كيبا «32 عامًا» بديلًا غير موثوقٍ، وبعيدًا كل البعد عن الصورة التي رافقت انتقاله مقابل 80 مليون يورو من أتلتيك بلباو إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2018 حين أصبح أغلى حارس مرمى في العالم.

وقد استقبل الحارس هدفًا واحدًا على الأقل في آخر خمس مبارياتٍ رسميةٍ خاضها كاملةً مع أرسنال، وهي سلسلةٌ تتضمَّن خطأ مكلفًا أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة عندما خسر فريقه 0ـ2، مارس الماضي، على ملعب ويمبلي.

وفي أغسطس، استقبل هدفين خلال الساعة الأولى من المباراة التجريبية التي خسرها فريقه أمام دورتموند 2ـ3، قبل أن يُستبدل بين الشوطين بالفرنسي إيلان ميلييه في إطار المداورة.

وبعد ثلاثة أشهرٍ ونصف الشهر، يعود بوروسيا إلى ملعب الإمارات، وهو يتصدَّر الدوري الألماني دون هزيمةٍ، ويملك مواصفات الفريق الصعب اختراقه بأسلوبٍ فاعلٍ أكثر منه استعراضيًّا تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

ويتعيَّن على دفاع أرسنال مراقبة فيليكس نميتشا بشكلٍ خاصٍّ بوصفه اللاعب الأكثر تألقًا حاليًّا في صفوف دورتموند، إلى جانب الإنجليزي جوب بيلينجهام، شقيق جود بيلينجهام، في خط الوسط.

كذلك، ينبغي الحذر من المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا إذا شارك أساسيًّا.

أما سيرهو جيراسي، المهاجم الصريح المعتاد، فقد عاد للتو إلى تشكيلة الفريق. وكان الدولي الغيني، صاحب أربعة أهدافٍ في أربع مباريات بدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، قد غاب عن آخر مباراتين لفريقه بسبب إصابةٍ في الفخذ.

وقد يتمكَّن كوفاتش أيضًا من الاستعانة بالجناح الإنجليزي الشاب إيثان نوانيري «19 عامًا» بوصفه ورقةً رابحةً، علمًا أنه معارٌ من أرسنال.