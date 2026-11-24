ذكرت بطولة العالم لسباقات السيارات «فورمولا 1»، الثلاثاء، أن الأرقام القياسية في عمليات التجاوز والمنافسة المتقاربة، أسهمت في نجاح سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، الذي نفدت تذاكره بالكامل، متجاوزةً بذلك المخاوف المبكرة بشأن الطلب على التذاكر. وقد فاز ماكس فيرستابن بسباقٍ مثيرٍ متقدِّمًا على لاندو نوريس، سائق مكلارين.

وتفوَّق فيرستابن بفارق 0.639 ثانية على نوريس، الإثنين، ليحقق انتصاره الثالث في لاس فيجاس خلال أربعة أعوامٍ، بينما أكمل أوسكار بياستري، زميل نوريس في مكلارين، منصة التتويج.

وأشارت «فورمولا 1» إلى أن السباق، المكوَّن من 50 لفةً على حلبة ذا ستريب الشهيرة، شهد 352 عملية تجاوزٍ، و35 تغييرًا في الصدارة حيث أدى توزيع الطاقة، وأنماط التجاوز، والمسارات المستقيمة الطويلة إلى معاركَ متقاربةٍ في جميع أنحاء الحلبة.

وأوضحت أن السباق كان الحدث الـ ‌21 على التوالي الذي تُباع تذاكره بالكامل الموسم الجاري، وسلَّطت الضوء على الأهمية التجارية المتزايدة لمدينة لاس فيجاس، التي أصبحت جزءًا أساسيًّا من توسُّع هذه الرياضة في الولايات المتحدة.

وشهدت ⁠الأيام الماضية الإعلان ⁠عن سبع شراكاتٍ كبرى، من بينها صفقاتٌ مع نايكي، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة ووب المتخصِّصة في الأجهزة القابلة للارتداء، ومن المقرَّر أن تبدأ جميعها عام 2027.

وأعلنت شركة أبل، أنها ستبث جميع حصص التجارب التأهيلية وسباقات أكاديمية «فورمولا 1» في الولايات المتحدة بدايةً من العام المقبل.

وأعلنت «فورمولا 1»، أن سباق لاس فيجاس حقق أثرًا اقتصاديًّا تراكميًّا بلغ 3.2 مليار دولار في جنوب ولاية نيفادا منذ انطلاقه عام 2023.

وأضافت أن حدث عام 2025 استقطب 165 ألف زائرٍ من 49 دولةً، وحقق 43 مليون دولارٍ من العائدات الضريبية لحكومتي الولاية والسلطات المحلية، ووصل إلى جمهورٍ عالمي يزيد عن 67 مليون شخص.