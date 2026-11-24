تنطلق أشواط الدوليين بمسابقة الملواح في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2026، أكبر تجمُّعٍ للصقور في العالم الذي يُنظِّمه المركز الوطني للصقور بمقره في مَلهم شمال الرياض، الأربعاء.

وتشهد الأشواط مشاركة الصقَّارين الدوليين، إلى جانب السعوديين الذي لم يحصلوا على مراكزَ تأهيليةٍ في الأشواط السابقة. وتتيح منافسات الدوليين للصقَّارين التنافس وفق فئاتٍ وضوابطَ محدَّدةٍ، تراعي طبيعة المشاركة، وأعداد الصقور.

واستحدث المركز شوطين للدوليين على سيف الملك للمرة الأولى، يشارك فيهما الفائزون في أشواط الكؤوس. وخُصِّص الأول لفئات جير بيور، ومثلوث جير، وجير تبع، وجير شاهين، والثاني لفئتي حر، وشاهين، وسيحصل صاحب المركز الأول على سيف الملك و150 ألف ريال، فيما يحصل الثاني على 70 ألفًا، والثالث على 40 ألفًا.

وتجرى أشواط الدوليين على كؤوس الملك عبد العزيز لجميع الفئات عبر مسارين رئيسين، هما المُلَّاك الدوليون، والمحترفون الدوليون، إذ تُخصَّص أشواط المُلَّاك للمشاركين الذين يتولون تدريب صقورهم بصفةٍ شخصيةٍ منذ مرحلة الوحش للفرخ، ومنذ خروجها من المقيض للقرناس، إضافةً إلى المنتقلين من أشواط المحترفين الدوليين.

وتتيح ضوابط المشاركة لكل مالكٍ في هذه الفئة المشاركة بعشرة صقورٍ لجميع الفئات والأعمار، على ألَّا يتجاوز عدد الصقور المشاركة في الشوط الواحد ثلاثةً، فيما يُصعَّد المشارك إلى أشواط المحترفين الدوليين عند تحقيق 200 نقطةٍ خلال آخر موسمين للمشاركة الفعلية.

وتُحتَسب النقاط في أشواط المُلَّاك الدوليين بحصول صاحب المركز الأول على 50 نقطةً، والثاني على 40 نقطةً، والثالث على 35 نقطةً، وفق آليةٍ تتيح قياس نتائج المشاركين، وتحديد المتأهلين بين الفئات.

في المقابل، تستهدف أشواط المحترفين الدوليين الراغبين في المشاركة ضمن هذه الفئة، والصاعدين من أشواط المُلَّاك، إلى جانب الأفراد والفرق الذين يودعون صقورهم لدى الغير. ويبلغ الحد الأقصى لمشاركة كل مالكٍ 48 صقرًا لجميع الفئات والأعمار، على ألَّا يتجاوز عدد الصقور المشاركة في الشوط الواحد أربعة صقورٍ.

وفي أشواط المحترفين الدوليين، تُحتَسب النقاط بحصول صاحب المركز الأول على 70 نقطةً، والثاني على 60 نقطةً، والثالث على 50 نقطةً.

وتعكس منافسات الدوليين حرص المركز الوطني للصقور على توسيع نطاق المشاركة الدولية، وتعزيز حضور الصقَّارين من مختلف الدول في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور من خلال تنظيم المنافسات وفق معاييرَ واضحةٍ، تضمن تنوُّع المشاركات، وتكافؤ الفرص، وتُرسِّخ مكانة المهرجان بوصفه وجهةً عالميةً تجمع مُلَّاك الصقور والمحترفين، وتسهم في تعزيز حضور الصقَّارة على المستوى الدولي.