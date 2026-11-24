استبعد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، الأوروجوياني ناهيتان نانديز والغاني بونسو باه وعبد العزيز العليوة من القائمة التي وصلت الإثنين إلى مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لمواجهة شباب الأهلي ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر أنَّ إبعاد نانديز جاء لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، إذ لا يزال في مرحلة استعادة لياقته بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم خلال مواجهة الهلال التي جرت 23 أكتوبر الماضي، ولا يزال بونسو باه يواصل التأهيل جراء إصابته في عضلة الفخذ التي تعرض لها أمام الغرافة القطري 2 نوفمبر الجاري، فيما سمح للعليوة بالمشاركة مع فريق تحت 21 في بطولة جوي للنخبة.

وبيَّن أنَّ القائمة شهدت حضور الإسباني ناتشو فيرنانديز، قائد الفريق، بعد نجاح برنامجه التأهيلي عقب الإصابة العضلية التي لحقت به أواخر أكتوبر الماضي، وكذلك جهاد ذكري، الذي أكمل جاهزيته، إلى جانب الإيطالي ماتيو ريتيجي.

ومن المنتظر أن يحسم رودجرز القائمة الأساسية خلال الاجتماع الفني قبل المغادرة إلى ملعب المباراة.

ويخوض القادسية هذه المواجهة، محتلًا المرتبة الخامسة في مجموعة «الغرب»، برصيد ثماني نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين.