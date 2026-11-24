كشفت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن الألعاب الخمس الأولى المدرجة ضمن قائمة الألعاب المشاركة في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2027، الحدث الأكبر عالميًّا في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

ومن المقرر أن تعود البطولة صيف عام 2027 بمشاركة مجموعة من أبرز الألعاب في عالم الرياضات الإلكترونية، بما فيها فالورانت، فاتل فيوري، الشطرنج، ليج أوف ليجيندز، ودوتا 2. وتواصل البطولة رحلتها في جمع مختلف مجتمعات الألعاب التنافسية تحت سقف منصة عالمية واحدة، حيث ستشهد نسخة 2027 تنافس نخبة أندية الرياضات الإلكترونية في العالم عبر مجموعة من الألعاب للظفر بلقب بطولة الأندية «EWC Club Championship».

وتتمتع كل واحدة من الألعاب الخمس المؤكدة مشاركتها بسجل حافل بالمنافسة والتفاعل الجماهيري، ما يضفي مزيدًا من الحماس على منافسات نسخة 2027. وفيما يلي أبرز التفاصيل والمعلومات الخاصة بالألعاب الخمس، بما في ذلك أبرز أحداثها في نسخة 2026، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الأندية واللاعبين الذين تتجه إليهم الأنظار مع منافسات الموسم الجديد.

ويدخل النظام التنافسي للعبة فالورانت مرحلة جديدة كليًّا في عام 2027، إلا أنَّ منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تبقى ساحة رئيسة لاختبار قدرات أفضل الفرق العالمية، التي تتنافس فيما بينها للفوز بكأس البطولة المرموق والجوائز المالية الضخمة. وقد فاجأ فريق 100 Thieves العالم بأدائه الاستثنائي في نسخة 2026، حيث استطاع تحقيق لقب بطولة فالورانت دون أي هزيمة، ونجح في الفوز بالكأس في باريس، العاصمة الفرنسية، على حساب فريق NRG حامل لقب بطولة العالم. ومن المتوقع أن تشهد نسخة عام 2027 منافسة محتدمة بين نخبة الأندية العالمية، مثل 100 Thieves وNRG وLOUD وPaper Rex، إلى جانب الأندية الطامحة إلى الفوز ببطولة الأندية، ومنها Team Vitality وTeam Liquid، وفريق AG.AL حامل لقب بطولة الأندية في نسخة عام 2026.

وتعود لعبة فاتل فيوري إلى المشاركة في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2027، مسجلةً حضورها للعام الثالث على التوالي ضمن قائمة الألعاب البارزة في البطولة. ومع مشاركة نخبة من الفرق واللاعبين الدوليين في المنافسات لتحقيق كأس البطولة العريق، تبدو الأجواء مهيأة لمواجهة تاريخية مرتقبة. وقدَّم لويس جوادالوبي كاستيو جوميز «DarkAngel»، لاعب فريق Navi، الذي لم يكن من أبرز المرشحين للفوز، أداءً استثنائيًّا مكّنه من انتزاع كأس البطولة في نسخة عام 2026. ومن المتوقع مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين، بمن فيهم mi2ha4 وNemo وLaggia، إلى جانب Xiaohai وGO1، البطلين الأسطوريين، في منافسات نسخة عام 2027.

وللعام الثالث على التوالي، يستعد أفضل لاعبي الشطرنج في العالم للمشاركة في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية سعيًا إلى تحقيق النصر، متطلعين إلى التغلب على ماجنوس كارلسن، حامل اللقب في النسختين الماضيتين.

ونجح كارلسن في الدفاع عن لقبه دون خسارة أي مباراة، فيما أسهم دينيس لازافيك، صاحب المركز الثاني، في الحفاظ على صدارة فريقه AG.AL لترتيب بطولة الأندية. ومع الجمع بين الاستراتيجيات التقليدية والمسارات التنافسية الاحترافية في عالم الرياضات الإلكترونية، قد تشهد نسخة عام 2027 مشاركة أسماء بارزة، مثل كارلسن ولازافيك، إلى جانب هيكارو ناكامورا وعلي رضا فيروزجا، الثنائي الاستثنائي في فريق Team Falcons.

ومنذ مشاركتها الأولى في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024، شهدت لعبة ليج أوف ليجيندز تتويج ثلاثة أبطال مختلفين من كوريا الجنوبية، هم T1 وGen.G، وأخيرًا فريق Dplus KIA، الذي تُوِّج بالبطولة في نسخة عام 2026 في باريس، العاصمة الفرنسية، وانضم إلى نادي الأبطال «Heroes Club». وقد حلَّت الأندية الثلاثة العريقة ضمن المراكز الثمانية الأولى في بطولة العالم للعبة ليج أوف ليجيندز خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. ونجح الفريق الصيني Bilibili Gaming أخيرًا في كسر سلسلة إخفاقاته في النهائيات الدولية، بعد خسارته نهائي بطولة العالم في عام 2024، وثلاث من النسخ الأربع الأخيرة من بطولة منتصف الموسم الدولية «Mid-Season Invitational». ولم يقتصر إنجاز الفريق على حرمان اللاعب الكوري Faker وفريقه T1 من فرصة تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب العالم للمرة الرابعة على التوالي، بل امتد ليشمل إحراز أول لقب لبطولة العالم لفريق صيني منذ عام 2021. وبصفتهم أبطال العالم المتوَّجين حديثًا، تتجه أنظار عشاق اللعبة اليوم نحو فريق Bilibili Gaming ترقبًا لما إذا كان قادرًا على تسطير إنجاز تاريخي جديد، وقيادة الصين للظفر بأول ألقابها في منافسات ليج أوف ليجيندز ضمن النسخة المقبلة من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ومنذ انضمامها إلى قائمة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أصبحت دوتا 2 إحدى أكثر الألعاب تنافسية، إذ تُوّجت ثلاثة أندية مختلفة بتشكيلات مختلفة تمامًا بلقب البطولة خلال المواسم الثلاثة الماضية. وتعود اللعبة للمشاركة في البطولة للمرة الرابعة على التوالي في نسخة 2027، وتعِد الجماهير بمستوى عالٍ من التشويق والمنافسة بين الأندية في مختلف الألعاب. وقد حقق فريق «PVISION» الفوز في نسخة عام 2026، معوّضًا خسارته في الدور نصف النهائي عام 2025، ومؤكدًا هيمنته على الساحتين العالمية والإقليمية، في حين يقدم فريق «Team Yandex» حاليًّا أداءً قويًّا للغاية، بعد ضم النجم الأردني عمار العساف «ATF» من تشكيلة فريق «Team Falcons» التي جرى حلّها سابقًا. بدوره، أحرز فريق «Team Spirit» كأس البطولة الدولية للمرة الثالثة في أغسطس الماضي.

وتجمع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية أبرز أندية ولاعبي الرياضات الإلكترونية في العالم للتنافس في مجموعة من الألعاب المختلفة، والفوز بجوائز مالية هي الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية. وسيُعلن خلال الأسابيع المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالألعاب الإضافية، ومسارات التأهل، وجداول الفعاليات، ونظام بطولة الأندية.