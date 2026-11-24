يملك فريق النصر الأول لكرة القدم كفةً متساويةً أمام منافسه السد القطري قبل مواجهتهما، عند الـ 09:15 من مساء الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الخامسة لمجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسبق للقطب العاصمي أن واجه منافسه القطري في تسع مبارياتٍ، فاز في ثلاثٍ منها، وخسر مثلها، وتعادل في ثلاثٍ، وسجل كل فريقٍ 13 هدفًا.

وتُعدُّ مواجهتا الدور ربع النهائي من نسخة 2019 الأشهر في تاريخ مباريات الفريقين، إذ فاز النصر ذهابًا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض 2ـ1 بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وأحرز له عبد الرحمن الدوسري، والبرازيلي جوليانو.

وفي لقاء الإياب في الدوحة، نجح السد بقيادة المدرب الإسباني تشافي هرنانديز في تحقيق «ريمونتادا» بالفوز 3ـ1 على أرضه ووسط جماهيره، ليتأهل إلى نصف النهائي بفضل ثلاثية أكرم عفيف، وحسن الهيدوس، وبغداد بونجاح، فيما سجل للنصر المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وفي المباريات الأخرى، تواجه الفريقان فيها جميعًا خلال خوضهما دور المجموعات. وسجل السد فوزه الأخير على النصر في النسخة الماضية 2ـ1 عبر أكرم عفيف، وآدم وناس، بينما أحرز هدف «الأصفر» رومان سايس بالخطأ في مرماه.

في حين، يعود آخر فوزٍ نصراوي على غريمه القطري إلى نسخة 2021، وجاء بنتيجة 2ـ1 بواسطة المغربي عبد الرزاق حمد الله، وعبد الإله العمري، بينما سجل للسد الإسباني سانتي كازورلا. كذلك تغلَّب النصر في اللقاء الأول من الموسم ذاته 3ـ1، عبر حمد الله، وعبد المجيد الصليهم، وخالد الغنام، وأحرز للسد كازورلا.