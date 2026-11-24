ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1448ـ1449هـ «2027م».

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448ـ1449هـ «2027م»، وأصدر قراره بشأنها متضمِّنًا ما يلي:

ـ تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ «1.392.100.000.000» ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين مليارًا ومائة مليون ريال.

- تُقدَّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ «1.201.540.000.000» ألف ومائتي مليار ومليار وخمسمائة وأربعين مليون ريال.

- يُقـدَّر العجز بمبلغ «190.560.000.000» مائة وتسعين مليارًا وخمسمائة وستين مليون ريال.

وقد وجَّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الوزراء والمسؤولين كلًّا فيما يخصُّه بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمَّنته من برامجَ ومشروعاتٍ تنمويةٍ واجتماعيةٍ، وتسخير كافة الموارد والإمكانات الوطنية لما يحقق رفعة الوطن ومصلحة المواطن.

وأوضح ولي العهد، أن الاقتصاد السعودي أثبت متانته خلال العام 2026م، مستندًا إلى أسسٍ راسخةٍ، وسياساتٍ ماليةٍ مرنةٍ، ونهجٍ استباقي في التخطيط طويل المدى، واستثماراتٍ نوعيةٍ، أسهمت في تعزيز جاهزية البنية التحتية والمنظومة اللوجستية، مما مكَّن، بفضل الله، من مواصلة التنمية، والتعامل مع مختلف الأزمات والتحديات.