يجري زكريا هوساوي، ظهير أيسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، كشفًا بالأشعة، مساء الثلاثاء، بأحد المستشفيات الخاصة في مدينة جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر أنَّ الجهاز الطبي في القطب الجداوي طالب بسرعة إجراء الأشعة، لتشخيص الألم الذي شعر به اللاعب قبل مواجهة الشمال القطري، التي لعبت الإثنين على ملعب «البيت» في الدوحة، العاصمة القطرية، لحساب الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا للنخبة لمجموعة «الغرب».

وأشار إلى أنَّ هوساوي اشتكى قبل مواجهة الشمال بدقائق من موقع إصابته السابقة في الركبة، ما أجبر الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، على تغيير القائمة، بوضع سعد بالعبيد بديلًا عنه قبل انطلاقة المباراة التي خسرها الأهلي 2ـ3.

ومن المنتظر أن تحدد نتيجة الكشف مدى قدرة هوساوي على المشاركة أمام التعاون، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، التي تنظم على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكان هوساوي تعرض لإصابة في رباط الركبة أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة خليجي 27، التي نظمت في جدة وتُوِّج المنتخب بلقبها، وغاب بعدها عن المشاركة مع فريقه أمام الفتح والفيحاء والخليج والشباب «دوريًّا» والسد والشمال «قاريًّا».

ولعب هوساوي مع الأهلي الموسم الجاري تسع مباريات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف، ونال ثلاث بطاقات صفراء.