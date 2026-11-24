حصدت كأس العرب 2025 لكرة القدم جائزة الحدث الرياضي الرائد ضمن جوائز قطر للسياحة خلال حفلٍ، نُظِّم في الدوحة بعد موسمٍ، شهد استضافة الدولة الخليجية عددًا من البطولات الكبرى.

ونُظِّمت البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا، واستضافت مبارياتها ستة ملاعبَ احتضنت مباريات كأس العالم 2022.

واستقطبت البطولة 1.22 مليون مشجعٍ على مدار 32 مباراةً، أبرزها المباراة النهائية التي شهدت حضور 84 ألف مشجعٍ في ملعب لوسيل، مسجِّلةً أعلى حضورٍ جماهيري لمباراةٍ واحدةٍ في تاريخ البطولة.

ووفقًا لدراسةٍ لتقييم الأثر الاقتصادي، أُجريت بالشراكة مع شركة نيلسن سبورت للتحليلات الرياضية، حقَّقت البطولة أثرًا اقتصاديًّا، بلغت قيمته الإجمالية 2.89 مليار ريال قطري «790 مليون دولار» للاقتصاد المحلي، حسبَ اللجنة المحلية المنظِّمة لأحداث كرة القدم.

واستضافت قطر المباريات النهائية لثلاث بطولاتٍ تابعةٍ للاتحاد الدولي في غضون ثلاثة أسابيع، من بينها النسخة الأولى من كأس العالم تحت 17 عامًا بمشاركة 48 منتخبًا، وكأس القارات للأندية.

وتشمل قائمة الأحداث الرياضية الدولية المرتقبة التي تستضيفها قطر: كأس العالم لكرة السلة 2027، وكأس العرب 2029، وبطولة العالم للكرة الطائرة 2029، ودورة الألعاب الآسيوية 2030.