تعثر فريق العروبة الأول لكرة القدم وضيفه النجمة بسقوطهما في فخ التعادل السلبي، الثلاثاء، على ملعب جامعة الجوف ضمن الجولة الـ12 من منافسات دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وتبادل الفريقان الهجمات طوال مجريات الشوط الأول من دون أن يتمكن أحدهما من هز شباك الآخر، ولم يتغير سيناريو الشوط الثاني عن سابقه، إذ غابت فيه الأهداف أيضًا.

وبهذه النتيجة، اكتفى كل فريق بحصد نقطة وحيدة رفع بها العروبة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ12، والنجمة إلى 20 نقطة في المركز الخامس.

ويحل العروبة ضيفًا على الصقر الأحد المقبل على ملعب نادي البكيرية لحساب الجولة الـ13 من الدوري، وبعده بيوم يلتقي النجمة مع مضيفه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع ضمن الجولة ذاتها.