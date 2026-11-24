بدأ النادي الأهلي المصري البحث عن مدرب جديد لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمغربي الحسين عموتة، الذي تقرر رحيله مع جهازه المعاون عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، الإثنين، في تاسع جولات الدوري المحلي.

وحسب تقارير صحافية مصرية، تضم قائمة المرشحين لتولي المهمة أربعة أسماء محلية، هي حسام البدري، مدرب أهلي طرابلس الليبي، وعماد النحاس، مدرب الوحدات الأردني، ومحمد شوقي، مدرب زد، وسامي قمصان، مدرب المقاولون العرب.

وأوردت التقارير خيارات أجنبية أيضًا، تشمل السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي السابق، والكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مدرب بيراميدز والنصر والمنتخب السعودي السابق، والفرنسي سيباستيان ديسابر، مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويأتي تحرك الأهلي لاختيار خليفة عموتة بعد الخسارة التي أثارت غضب مجلس الإدارة، وفق التقارير، في وقت كان الفريق بحاجة إلى الفوز لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتقليص الفارق مع المتصدر.

وكان المدرب المغربي أبدى إحباطه من أداء لاعبيه عقب المباراة، قائلًا إنَّ الفريق استعد جيدًا، لكنه لم يظهر بالصورة المطلوبة، وإن أغلب اللاعبين لم يكونوا في مستواهم.

وحسم بيراميدز المواجهة بثنائية كريم حافظ ومصطفى فتحي، ليواصل انتصاراته ويرفع رصيده إلى 27 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، خلف الزمالك، ثاني الترتيب، صاحب الـ 22 نقطة.