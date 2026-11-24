يخضع محمد محزري، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال اليومين المقبلين، لاختباراتٍ قبل دخوله التدريبات مع المجموعة بعد تعرُّضه لإصابةٍ في الفخذ، وفق مصدرٍ خاصٍّ لـ «الرياضية».

ويعاني محزري من إصابةٍ في عضلة الفخذ، تعرَّض لها خلال معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في فترة التوقف الدولي الماضية، ليُستبعَد على إثرها من المعسكر.

وكان نادي الهلال أعلن عن حاجة اللاعب إلى فترة علاجٍ وتأهيل، تمتدُّ أسبوعًا.

إلى ذلك، منح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، لاعبيه راحةً من تدريبات الثلاثاء بعد العودة فجرًا إلى الرياض من أوزبكستان عقب نهاية المباراة أمام نيفتشي الأوزبكي بالتعادل 2ـ2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويفتتح الفريق العاصمي مبارياته في دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف بالحلول ضيفًا على الاتفاق في الدمام، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ 13 من البطولة.