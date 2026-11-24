كسب فريق الجبلين الأول لكرة القدم، الثلاثاء، ضيفه الزلفي 2ـ1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ 12 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وقلَّص الجبلين الفارق إلى نقطةٍ واحدةٍ مع العلا «المتصدر»، الذي يلاقي العدالة، الأربعاء، في ختام منافسات الجولة، مع بقاء مباراةٍ مؤجَّلةٍ له أمام الجيل من الجولة السابعة.

وجاء هدفا الجبلين عبر ماجد خليفة عند الدقيقة 68، وأحمد العنزي «4+90»، فيما أحرز هدف الزلفي علي النخلي «1+45».

ويحلُّ الجبلين ضيفًا على الطائي في «ديربي» حائل، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ 13، فيما يلعب الزلفي أمام الأنوار، الإثنين، في حوطة بن تميم.