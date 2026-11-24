خضع الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالميًّا الذي ابتعد عن منافسات التنس منذ تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي، لعملية جراحية في ركبته اليمنى، الثلاثاء، في فنلندا وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام إيطالية.

وذكرت قنوات «راي» و«سكاي سبورت»، إلى جانب صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الرياضية، أنَّ سينر البالغ من العمر 25 عامًا خضع للجراحة على يد البروفسور لاسه ليمباينن، أحد أبرز المتخصصين في الإصابات الرياضية على مستوى العالم، وذلك في إحدى العيادات بمدينة توركو، غربي فنلندا.

وفي تصريح لقناة «راي» في إقليم ألتو أديجي، مسقط رأس اللاعب، أكد طبيبه هربرت شونهوبِر نجاح العملية، موضحًا أنها تمثلت في إطالة الشريط الحرقفي الظنبوبي «إصابة تؤثر على مفصل الركبة»، مشيرًا إلى أنها كانت الخيار الأقل تدخلًا جراحيًّا.

ولم يُحدد حتى الآن موعد عودة اللاعب الإيطالي، المصنف الأول عالميًّا سابقًا، إلى التدريبات. لكن وسائل الإعلام الإيطالية رجحت ابتعاده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما قد يحرمه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في الموسم، المقررة بين 17 و31 يناير 2027.

وكان سينر قد حقق خلال العام الجاري إنجازًا لافتًا بإحرازه خمسة ألقاب متتالية في دورات الألف نقطة، في إنديان ويلز وميامي ومونتي كارلو ومدريد وروما، إلى جانب تتويجه بلقب ويمبلدون. لكنه لم يخض أي مباراة منذ مشاركته في البطولة الإنجليزية، بسبب إصابته باعتلال في أوتار الركبة اليمنى والتهاب في المنطقة المحيطة بالشريط الحرقفي الظنبوبي.

ولجأ النجم الإيطالي إلى استشارة عدد من الأطباء المتخصصين والخضوع لعلاجات أولية، قبل أن يقرر في نهاية المطاف اللجوء إلى الجراحة. وكان قد أرجأ عودته إلى المنافسات أكثر من مرة، قبل أن يعلن إنهاء موسمه مطلع أكتوبر الماضي.

وخلال فترة غيابه، فقد سينر صدارة التصنيف العالمي التي آلت إلى الألماني ألكسندر زفيريف.

وكان اللاعب الإيطالي قد حضر إلى مدينة تورينو مع انطلاق بطولة «أيه تي بي» الختامية التي كان يحمل لقبها في النسختين الماضيتين، لكن حضوره اقتصر على المشاركة في فعاليات والتزامات مع شركائه ورعاته.

وفي فيلم وثائقي، كشف سينر عن المعاناة التي رافقت إصابته، قائلًا «كانت هناك أيام لا أشعر فيها بأي ألم، وأتمكن من اللعب دون أي مشكلة، وأيام أخرى لا أستطيع فيها حتى التحرك».

وأضاف: «أسوأ ما في هذه الإصابة بالنسبة إليَّ هو أنني لا أستطيع المنافسة أو ممارسة كرة المضرب. حتى حياتي خارج الملاعب أصبحت أكثر تقييدًا، ببساطة لأنني لم أعد قادرًا على فعل الأشياء التي أحبها حقًا، وذلك لرغبتي في حماية ركبتي قدر الإمكان».