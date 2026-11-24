أيَّدت محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، الثلاثاء، استئناف السنغال ضد تجريدها من لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، وأكدت نتيجة المباراة وفقًا لمبدأ «أرضية الملعب» وهي قاعدة تمنع من مراجعة أو إلغاء القرارات الفنية والتقديرية التي يتخذها الحكام أثناء المباريات، ما لم يثبت وجود تعسف أو سوء نية أو خطأ قانوني واضح.

وكانت السنغال طعنت ضد قرار الاتحاد الإفريقي للعبة «كاف» بإعلان المغرب بطلًا للبطولة، على الرغم من خسارته بهدف دون رد بعد الوقت الإضافي في المباراة النهائية التي جرت في الرباط يناير الماضي.

وانسحب ⁠لاعبو السنغال من ⁠الملعب لمدة 14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء ضدهم في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، وعاد عدد منهم إلى غرفة الملابس احتجاجًا على القرار قبل استئناف المباراة.

وأهدر براهيم دياز ⁠ركلة الجزاء ما دفع المباراة إلى الوقت الإضافي لتسجل السنغال هدف الفوز لتضمن الانتصار والتتويج باللقب.

ومع ذلك، جُردت السنغال من اللقب بعد شهرين بعد أن قضت لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف» بأنها خسرت المباراة بسبب انسحابها من الملعب، ما أدى إلى إلغاء النتيجة وفوز المغرب 3ـ0.

وسارعت السنغال لتقديم طعن ضد قرار الكاف ⁠أمام ⁠أعلى قضائية رياضية «كاس»، 25 مارس الماضي، لكن النظر فيه لم يبدأ إلا في 8 أكتوبر.

واستندت هيئة التحكيم، التي ترأسها الفرنسي جيرالد سيمون، الخبير في القانون الرياضي بمساعدة الإيطالي لويجي فوماجالي، أستاذ القانون الدولي، والألماني أولريش هاس، المحامي المقيم في هامبورج وأستاذ القانون بجامعة زيورخ، في حيثيات حكمها إلى حصانة مبدأ «أرضية الملعب»، مؤكدةً أن قرار جان جاك نجامبو ندالا، حكم المباراة، باستئناف اللعب في الدقيقة 109 بعد مغادرة لاعبي السنغال للملعب مؤقتًا يقع ضمن سلطته التقديرية الحصرية ولا يخضع للمراجعة القانونية، نافيةً أن يكون قراره تعسفيًّا أو تأثر بعوامل خارجية، على الرغم من الأجواء المشحونة التي رافقت المباراة.

وأوضحت المحكمة أنَّ الحكم وبإطلاقه صافرة لإعادة بدء اللعب، فإن شروط استئناف المباراة قد تحققت، حيث كان كل لاعبي المنتخبين على أرض الملعب مرة أخرى، وأعرب كلاهما عن استعداده للعب.

وأشارت المحكمة إلى أنَّ الاتحاد السنغالي، وباب تياو مدرب المنتخب، وعددًا من اللاعبين خضعوا لعقوبات من قِبل الاتحاد الإفريقي في مسار تأديبي مستقل.