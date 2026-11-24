يطوي الإسباني ناتشو فيرنانديز، قائد فريق القادسية الأول لكرة القدم، غيابًا دام 7 مباريات عندما يقود خط دفاع فريقه أمام شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، على ملعب راشد في دبي ضمن خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعاد ناتشو إلى القائمة الأساسية للفريق القدساوي بعد تعافيه من إصابة في مفصل القدم، تسببت في غيابه عن ثلاث مواجهات بالبطولة الآسيوية، إضافة إلى أربع أخرى ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

واعتمد الإيرلندي الشمالي بريندان رودرجز، مدرب القادسية، على ناتشو في التشكيلة الأساسية التي شهدت ثلاثة تغييرات مقارنة بالتي حققت الانتصار الكاسح 5ـ0 على الغرافة القطري في الجولة الماضية من البطولة القارية.

وتضمنت التغييرات إضافة إلى ناتشو دخول النيجيري سليماني ساني والفرنسي محمد سنجاري على حساب أحمد السياحي والغاني كريستوفر بونسو باه وعبد الله السالم الذين بدؤوا مواجهة الغرافة الماضية.

في المقابل، استمر سبعة لاعبين في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية تواليًا، وهم: البلجيكي كوين كاستيليس حارس المرمى، الأوروجوياني جاستون ألفاريز، ياسر الشهراني، الألماني جوليان فايجل، مصعب الجوير، الهولندي تيجاني ريندرز، محمد أبو الشامات، المكسيكي جوليان كينيونيس.

ويحتل القادسية المركز الخامس برصيد 8 نقاط في ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة، متأخرًا بنقطة عن شباب الأهلي الإماراتي صاحب المركز الرابع.