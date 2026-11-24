حذر الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، لاعبيه من صعوبة مواجهة النهضة العماني، الأربعاء، في خامس جولات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2، مؤكدًا أن نتائج المنافس الحالية لا تعكس قوته الحقيقية.

وقال رازوفيتش خلال المؤتمر الصحافي: «نواجه فريقًا جيدًا ولن ننخدع بنتائجه السابقة، يجب علينا التحلي بالصبر، وتفادي الأخطاء، والابتعاد عن الاستعجال».

وأضاف المدرب الصربي: «لدينا فكرة واضحة عن اللقاء، والعودة إلى أجواء المباريات بعد فترة التوقف أمر في غاية الأهمية، وسنعمل على منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا سابقًا، وتجهيز أفضل تشكيلة ممكنة».

وعن الجاهزية الطبية للفريق، أكد رازوفيتش أن جميع اللاعبين متاحون لخوض اللقاء باستثناء اللاعب عبد الرحمن هندي الذي يشعر ببعض الآلام.

وحول تدوير اللاعبين في المباريات المقبلة، أشار إلى أنه لا يفرق بين لاعب أساسي واحتياطي، مؤكدًا أنه في كل مباراة يمنح الفرصة للجميع.

وأثنى رازوفيتش على أداء الشاب نواف الهويري مع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا في مونديال الناشئين، وأوضح: «فخور بما يقدمه الهويري، فهو لاعب شاب ومميز، ومنحناه الفرصة في البطولة الآسيوية وننتظر منه المزيد من التطور في المستقبل».

من جانبه، أكد الألباني نديم بايرامي، لاعب الفريق، جاهزيتهم لتقديم أفضل ما لديهم بغض النظر عن الأسماء التي ستشارك في اللقاء.

وقال بايرامي: «المباراة مهمة بالنسبة لنا كما هي حال باقي المواجهات، وسنلعب من أجل الشعار والجماهير لإكمال المشوار ونحن في الصدارة».

وحول تطور مستواه في الفترة الأخيرة، أجاب بايرامي: «كل لاعب يحتاج إلى وقت للتأقلم، خاصة في البداية، ولا توجد لدي مشكلة في اللعب بأي مركز سواء في الجناح أو صانع لعب، وأنا الآن أفهم تكتيك المدرب والمجموعة بشكل أفضل وأسعى دائمًا لتحقيق أهداف الفريق».