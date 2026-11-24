دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات، الثلاثاء، معسكره الإعدادي في باكو العاصمة الأذربيجانية ضمن برنامج تحضيراته خلال فترة التوقف الدولي.

ويتضمن برنامج المعسكر خوض مباراتين تجريبيتين أمام منتخب أذربيجان 2 و5 ديسمبر المقبل، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبات.

وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبة، وهن: سارة خالد، منى عبد الرحمن، رندا العبد القادر في حراسة المرمى، وفي الدفاع: بيان صدقة، لين محمد، فريدة حنفي، سارة الحمد، شروق الهوساوي، تاله الغامدي، هلا خاشقجي، مجد العتيبي، جوري هاشم، أسرار محمد، أما الوسط فيتألف من: لانا عبد الرزاق، مريم التميمي، صبا توفيق، فاطمة منصور، موضي عبد المحسن، وفي الهجوم: مباركة محمد، البندري مبارك، صفاء عيسى، فدوى خالد، أميرة أبو السمح، منار العنزي.