فرض فريق الأخدود الأول لكرة القدم التعادل على مضيفه الرائد 1ـ1، الثلاثاء، خلال المواجهة التي استضافها ملعب نادي البكيرية ضمن الجولة الـ12 من منافسات دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وافتتح الفريق القصيمي النتيجة عبر التوجولي خالد ناري «29»، ونجح نظيره الجنوبي في التعديل بواسطة البلجيكي زينهو جانو «47».

وبذلك، يرفع الرائد رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، والأخدود إلى 8 نقاط في المركز الـ14.

ويخوض الفريقان منافسات الجولة الـ13 من الدوري الأسبوع المقبل، إذ يستضيف الأخدود نظيره هجر على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف، الإثنين، ويواجه الرائد مضيفه العدالة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، الثلاثاء.