امتدت تداعيات خسارة فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم أمام منافسه بيراميدز بهدفين دون رد، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المحلي، لتشمل فرض عقوبات مالية مشددة على اللاعبين، وتجميد مستحقاتهم لأجل غير مسمى، فضلًا عن إحالة أحمد رضا، لاعب الوسط، للتحقيق على خلفية تصرفه خلال المباراة.

ونشر النادي بيانًا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، ذكر فيه أنَّ وائل جمعة، مدير الكرة، قرر «توقيع عقوبات مضاعفة على اللاعبين، وتجميد المستحقات المالية لكل العناصر لأجل غير مسمى».

وفي بيان منفصل، كشف الأهلي عن إحالة أحمد رضا للتحقيق، موضحًا: «قرر الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، إحالة أحمد رضا، لاعب الفريق، للتحقيق، وعرض الأمر على المشرفين على الكرة بالنادي، بسبب ما بدر منه خلال مباراة أمس».

وتعود الواقعة إلى مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، ظهر فيه رضا خلال عمليات الإحماء مع اللاعبين البدلاء، وكأنه يبصق باتجاه جماهير الأهلي، التي كانت توجه هتافات غاضبة للاعبين احتجاجًا على الأداء والنتيجة، ما أثار موجة انتقادات ومطالبات بمحاسبته.

وتأتي هذه القرارات بعد خطوة أكثر حسمًا اتخذتها إدارة الأهلي بإنهاء التعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، عقب الخسارة ذاتها.

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة بالعلامة الكاملة، معززًا صدارته للدوري، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، خلف الزمالك صاحب الـ 22 نقطة.