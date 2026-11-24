أعاد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، المربع الهجومي الاعتيادي إلى التشكيل الأساسي، في مواجهة «الأصفر» مع السد القطري، الثلاثاء، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشارك الجناح السنغالي ساديو ماني في التشكيل بعد غيابه عن المباراة التي خسرها الفريق أمام الأهلي 1ـ3، الجمعة الماضي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بسبب ظرف استقبال مولوده الجديد.

وقرَّر بوستيكوجلو أيضًا الزج بالجناح الفرنسي كينجسلي كومان أساسيًّا، بعد الاكتفاء بإشراكه بديلًا أمام الأهلي مع عودته توًا من إصابة غاب بسببها نحو شهر.

وانضم الثنائي إلى البرتغاليين كريستيانو رونالدو وجواو فيليش في الخط الأمامي للنصر، معيدين التركيبة الهجومية الطبيعية للفريق.

وشملت التعديلات عودة المدافع عبد الإله العمري إلى التشكيل على حساب الإسباني إينيجو مارتينيز، الذي انتقل إلى مقاعد البدلاء.

وإضافة إلى مارتينيز، أبعد المدرب كلًا من عبد الله الخيبري، لاعب الوسط، وعبد الله الحمدان، رأس الحربة، بعدما لعبا أساسيين أمام الأهلي، فيما أعاد البرازيلي أنجيلو جابرييل إلى خط الوسط بجوار البرتغالي سامو كوستا، بدلًا من مركز الجناح الذي شغله في المباراة الماضية.

ويدخل النصر المباراة القارية بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار نواف بوشل، والفرنسي محمد سيماكان، وعبد الإله العمري، وعواد أمان، فيما يتكوَّن الوسط من سامو كوستا وأنجيلو، وأمامهما جواو فيليش، الذي يتمركز خلف رونالدو، بينما يشغل كومان وماني الطرفين الأيمن والأيسر.

ويحتل النصر المركز العاشر في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام العين الإماراتي 0ـ4، قبل التغلب على نيفتشي فرغانة وباختاكور الأوزبكيين 3ـ1 و6ـ2 على الترتيب.