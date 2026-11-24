شهدت الحصة التدريبية الأخيرة لفريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، قبل السفر إلى فرنسا لمواجهة ليل، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، غياب الجناح مايكل أوليسيه، الذي تعرّض لإصابة في قدمه اليسرى.

وكان أوليسيه قد تعرّض للإصابة إثر احتكاك مع لاعب خلال مواجهة كولن أثناء محاولته تسديد كرة على الطائر، وغادر الملعب الجمعة مستعينًا بعكازين كإجراء احترازي، وهو يعاني من كدمة.

ولم يكن الدولي الفرنسي، البالغ 24 عامًا، حاضرًا خلال الدقائق الـ15 الأولى من الحصة التدريبية المفتوحة أمام وسائل الإعلام في ملاعب زيبنر شتراسه، الثلاثاء.

وينضم أوليسيه إلى مجموعة كبيرة من اللاعبين المصابين في النادي البافاري ومن بينهم الإنجليزي هاري كين أفضل لاعب في العالم «الكاحل الأيسر» والمغربي إسماعيل صيباري «الكاحل الأيمن» حتى مارس على الأقل، فيما يُرجّح ألا يعود سيرج جنابري إلى الملاعب قبل عام 2027، بينما يواصل الكولومبي لويس دياز مرحلة التعافي، وعاد جمال موسيالا إلى اللعب الجمعة بعد غياب لأكثر من شهرين.

وشارك كل من دياز وموسيالا في التدريب، لكن من غير المتوقع أن يكونا ضمن التشكيلة الأساسية مساء الأربعاء على ملعب بيار-موروا.

وسيكون على المدرب البلجيكي كومباني، الذي تعرّض لخلع في كتفه اليسرى، إثر سقوطه خلال الوعكة التي تعرّض لها قبل شهر، أن يجد حلولًا جديدة لتنشيط هجومه من خلال الاعتماد على المواهب الشابة في النادي.