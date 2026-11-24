استعاد فريق هجر الأول لكرة القدم توازنه في مباراته الأولى تحت قيادة مدربه التونسي ناصيف البياوي، بعد أن حوَّل تأخره أمام الطائي إلى انتصار 2ـ1 على ملعبه الثلاثاء ضمن الجولة الـ12 من منافسات دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وسجَّل ثنائية هجر خضر الحاج «45+5» وعبد الله اليوسف «من ركلة جزاء 87» هدفي هجر، ليحبطا ضيفهما الذي تقدم بهدف السبق عبر نبيل عليوي «20».

وتولى البياوي المهام الفنية لفريق هجر خلفًا لعبد الله الجنوبي، المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

وعوَّض هجر من خلال هذه النتيجة تعثره في الجولات الثماني الماضية التي لم يعرف فيها طعم الانتصارات، إذ تعادل أربع مرات وخسر مثلها، حاصدًا ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ13.

في المقابل، تكبد الطائي الخسارة الثانية على التوالي، وبذلك يتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ11.