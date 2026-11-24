أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الثلاثاء، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بإعادة لقب كأس الأمم الإفريقية للمنتخب السنغالي.

وأبطلت أعلى هيئة قضائية رياضية في العالم قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي «كاف» التي كانت قد جرّدت السنغال في 17 مارس الماضي من اللقب ومنحت التتويج للمغرب المضيف، عقب نهائي شهد أحداثًا مثيرة للجدل لكنه استُكمل حتى نهايته.

وبناءً على ذلك، أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان على موقعه الرسمي احترامه لقرار المحكمة وسيتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه، لكن الجانب المغربي أعرب عن احتجاجه على عدم الأخذ بطلبه في الاعتبار و«المتمثل في ترتيب الآثار القانونية اللازمة على الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة ومصداقية المسطرة التحكيمية، ولا سيما ما تم التأكد منه بشأن حصول تواصل بين المحكّم الألماني أولريش هاس ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم قبل 48 ساعة من صدور القرار». لكن المحكمة اعتبرت أنه لا توجد في هذه المرحلة عناصر كافية لتأجيل تبليغ الحكم.

وتابع البيان المغربي: «لم يأخذ القرار بعين الاعتبار التوجه الذي كرسته أخيرًا كل من الهيئة المشرفة على قوانين كرة القدم (إيفاب) والاتحاد الدولي (فيفا) بشأن مغادرة اللاعبين أرضية الملعب دون إذن الحكم، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات وعقوبات انضباطية».

ولا يزال بإمكان الاتحاد المغربي اللجوء إلى المحكمة الفدرالية السويسرية التي لا تنظر في جوهر القضية بل تتدخل في المسائل الإجرائية.

وتوجد سوابق من هذا النوع، إذ أبطلت المحكمة الفدرالية عام 2020 عقوبة فرضتها محكمة التحكيم الرياضي بحق السباح الصيني سون يانج، بعدما تبيّن أن أحد المحكّمين الإيطاليين أظهر انحيازًا ضد الصين في رسائل نشرها على منصة «إكس».

وفي قرارها أكدت «كاس» أن قرار الحكم استئناف المباراة أو إيقافها نهائيًا يندرج ضمن نطاق سلطته التقديرية الحصرية. وعندما أعلن استئناف اللعب، اعتبر أن الشروط اللازمة لاستئناف المباراة كانت متوافرة: إذ عاد الفريقان إلى أرض الملعب وأعرب كلاهما عن رغبته في استكمال المباراة وهو ما يندرج ضمن مبدأ «أرضية الملعب» field of play.

وأوضح ماتيو ريب، المدير العام للمحكمة، للصحافيين: «في الواقع، فإن الانسحاب المؤقت للفريق والذي لم يتبعه إيقاف المباراة أو إنهاؤها نهائيًا، أدى في نهاية المطاف إلى استكمال اللقاء حتى نهايته. وكان بإمكان الحكم أن يعلن نهاية المباراة، لكن ما دام وافق على استئناف اللعب، فقد اعتبرت المحكمة أن القرار كان ضمن صلاحياته. وعند تلك المرحلة، لم يعد ممكنًا التدخل لاحقًا لتغيير ما حدث».

ووصف ريب قرار كاس بـ«التاريخي» فللمرة الأولى يطلب من المحكمة البت في مصير نهائي قاري. لكنه أوضح أن القضية من الناحية القانونية، لم تكن معقدة بالقدر الذي جرى تصويره، فقد صدار الحكم بالإجماع، ولافتًا إلى القرار الذي سيُنشر، ويقع في نحو 50 صفحة، سيوضح جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

من جهته، رحب عبدولاي فال رئيس الاتحاد السنغالي بالقرار، معتبرًا أن «محكمة التحكيم الرياضي أنصفت الرياضة».

وقال فال في بيان: «أود أن أؤكد مجددًا وبقوة روابط الأخوة التي تجمعنا بالاتحاد المغربي لكرة القدم والشعب المغربي».