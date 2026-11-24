عزَّز فريق الاتفاق الأول لكرة القدم صدارته ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، عقب فوزه على مضيفه عجمان الإماراتي بنتيجة 2ـ1، الثلاثاء، على ملعب راشد بن سعيد في عجمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وافتتح سلطان هارون التسجيل للفريق الشرقي عند الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك البرازيلي فيكتور هنريكي التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1ـ1.

وعاد هارون في الشوط الثاني ليمنح الاتفاق هدف الفوز عند الدقيقة 53، موقعًا على ثنائيته في المواجهة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، متقدمًا بثلاث نقاط على أربيل العراقي، صاحب المركز الثاني، وعجمان الثالث، فيما يتذيل كاظمة الكويتي الترتيب دون نقاط.

ويلتقي أربيل وكاظمة، الخميس، في ختام منافسات الجولة الرابعة.

ويواجه الاتفاق نظيره كاظمة في 26 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، التي تشهد أيضًا لقاء أربيل وعجمان في اليوم ذاته.