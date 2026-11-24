كرر فريق القادسية الأول لكرة القدم الفوز بخماسية للمرة الثانية تواليًا في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما أمطر شباك مضيفه شباب الأهلي الإماراتي 5ـ1، الثلاثاء ضمن خامس جولات مجموعة الغرب.

وكان الفريق القدساوي سجل خمسة أهداف أيضًا في مباراة الغرافة القطري التي كسبها 5ـ0.

ولم ينتظر الفريق القدساوي كثيرًا لاستعراض قدراته الهجومية أمام شباب الأهلي، وباغته بهدف سريع عن طريق المكسيكي جوليان كنيونيس بعد مرور ثلاث دقائق من انطلاقة المباراة التي استضافها ملعب راشد في دبي، وبعدها بعشر دقائق ضاعف المهاجم المكسيكي النتيجة بالهدف الثاني «13»، وأضاف الهولندي تيجاني ريندرز ثالث الأهداف «60».

وقلص شباب الأهلي الفارق عبر ماتيوساو «71»، لكن القادسية قضى على آماله في العودة بعد أن سجل الهولندي ريندرز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه «78»، قبل أن يختتم عبد الله آل سالم المهرجان بالهدف الخامس «86».

وبهذه النتيجة سجل القادسية انتصاره الثاني تواليًا والثالث في مشواره الآسيوي، رافعًا رصيده إلى 11 نقطة ليقفز ثلاثة مراكز في الترتيب ويصبح ثانيًا بفارق نقطتين خلف العين الإماراتي المتصدر.

في المقابل، مني شباب الأهلي بخسارته الثانية على التوالي، وبذلك تراجع إلى المركز الخامس بعد أن تجمد رصيده عند 9 نقاط.

وحسب نظام البطولة، يخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، بحيث يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق من منطقتي الغرب والشرق، وتجرى منافسات ثمن النهائي في مارس المقبل، في حين تلعب الأدوار الإقصائية بدءًا من دور الثمانية وصولًا إلى النهائي بنظام التجمع في السعودية.